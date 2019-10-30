В отеле InterContinental состоялась традиционная ежегодная встреча нефтяников и газовиков с нефтесервисными компаниями

30 октября в Москве состоялась XIV ежегодная конференция «Нефтегазовый Сервис в России» (Нефтегазсервис-2019). В мероприятии приняли участие делегации компаний: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, РуссНефть, Татнефть, НОВАТЭК. Нефтяники и газовики встретились с крупнейшими нефтесервисными подрядчиками: Газпром недра, Газпром бурение, РН-Сервис, РН-Бурение, БКЕ, ТНГ-Групп, АКРОС, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton, KCA Deutag и многими другими.

«Миссия Московских нефтегазовых конференций в создании среды для взаимодействия нефтяников и газовиков со своими подрядчиками и поставщиками. Более 15 лет мы формируем площадки для такого взаимодействия, собирая участников по секторам, сферам их профессиональных интересов: МТО в нефтегазовом комплексе, нефтегазовое строительство, переработка углеводородов, ​ нефтегазовый сервис и работа на нефтегазовом шельфе», – отметила директор компании «МНК» Елена Логинова.

С большим интересом участники встретили доклад генерального директора ООО «Газпром недра» Всеволода Черепанова, который рассказал о системе координации геологоразведочных работ в газовой промышленности. Начальник управления ПАО «НК «Роснефть» Алексей Исаков сделал доклад о повышении эффективности деятельности подрядчиков в крупнейшей российской нефтяной компании. Много откликов вызвало выступление представителя ПАО «Газпром нефть» Светланы Седовой, рассказавшей о мобильном приложении с отзывами о поставщиках и подрядчиках.

Содержательные и интересные выступления были у Игоря Смирнова (Газпромбанк), Александр Еромасов (Татбурнефть), Олега Сычева (ГК «АКРОС»), Максима Агаджанова (АО «Газпромбанк Лизинг»), Дмитрия Булычева (Подольский машиностроительный завод), Руслана Калманова (ПАО «Газпром нефть»), Виталия Докунихина (Группа «ERIELL»), Алексея Трухина (ООО «Уралмаш НГО Холдинг»), Дмитрия Хуршудова (ПАО «ЛУКОЙЛ») и других.

На конференции подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2018 года. Награждение состоялось в торжественной обстановке.

Итоги голосования заказчиков:

В номинации «Сейсморазведка» лучшими российскими компаниями признаны «ТНГ-Групп» и «Башнефтегеофизика». Лучшая иностранная компания – Schlumberger.

В номинации «Геофизические исследования и работы в скважинах» лучшей компанией признана «Газпром недра». Лучшая иностранная компания – Schlumberger.

В номинации «Эксплуатационное и разведочное бурение» лучшая российская компания «Газпром бурение». Лучшая иностранная компания – KCA Deutag.

В номинации «Телеметрия, горизонтально-направленное бурение» лучшей российской стала компания «Траектория Сервис». Лучшая иностранная компания – Schlumberger.

В номинации «Зарезка боковых стволов» российским лидером признана компания «БКЕ», лучшей зарубежной компанией стала «Baker Hughes»;

В номинации «Долотный сервис» победителем признана компания «НьюТек Сервисез». Лучшая иностранная компания – Schlumberger.

В номинации «Текущий и капитальный ремонт скважин, ремонтно-изоляционные работы и сервис ловильный» признана лучшей компания «Газпром подземремонт Уренгой», иностранным лидером признана компания «Weatherford»;

В номинации «Сопровождение буровых растворов» лучшей российской компанией признана «АКРОС». Лучшая иностранная компания – Schlumberger.

В номинации «Цементирование скважин» лучшей российской компанией признан «Центр цементирования скважин». Лучшая иностранная компания – Halliburton.

В номинации «Колтюбинг» победителем признана российская компания «Газпром подземремонт Уренгой». Лучшая иностранная компания –Schlumberger.

В номинации «Гидравлический разрыв пласта» лучшей российской компанией признана «Пакер Сервис». Лучшая иностранная компания – Schlumberger.

В номинации «Обслуживание установки электроприводного центробежного насоса» российским лидером признана компания «Борец». Лучшая иностранная компания – Baker Hughes.

С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru

Участники мероприятия получили новый выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе-2019». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах нефтегазовых компаний.

Спонсоры: Банк ГПБ (АО), ООО «ТНГ-Групп», ГК «АКРОС», ООО «Газпром бурение», АО ЗИО «Подольский машиностроительный завод».