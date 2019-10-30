В отеле InterContinental состоялась традиционная ежегодная встреча нефтяников и газовиков с нефтесервисными компаниями

30 октября 2019, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: НЕФТЕГАЗСЕРВИС-2019
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
30 октября в Москве состоялась XIV ежегодная конференция «Нефтегазовый Сервис в России» (Нефтегазсервис-2019). В мероприятии приняли участие делегации компаний: Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, РуссНефть, Татнефть, НОВАТЭК. Нефтяники и газовики встретились с крупнейшими нефтесервисными подрядчиками: Газпром недра, Газпром бурение, РН-Сервис, РН-Бурение, БКЕ, ТНГ-Групп, АКРОС, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, Halliburton, KCA Deutag и многими другими.
«Миссия Московских нефтегазовых конференций в создании среды для взаимодействия нефтяников и газовиков со своими подрядчиками и поставщиками. Более 15 лет мы формируем площадки для такого взаимодействия, собирая участников по секторам, сферам их профессиональных интересов: МТО в нефтегазовом комплексе, нефтегазовое строительство, переработка углеводородов, нефтегазовый сервис и работа на нефтегазовом шельфе», – отметила директор компании «МНК» Елена Логинова.
С большим интересом участники встретили доклад генерального директора ООО «Газпром недра» Всеволода Черепанова, который рассказал о системе координации геологоразведочных работ в газовой промышленности. Начальник управления ПАО «НК «Роснефть» Алексей Исаков сделал доклад о повышении эффективности деятельности подрядчиков в крупнейшей российской нефтяной компании. Много откликов вызвало выступление представителя ПАО «Газпром нефть» Светланы Седовой, рассказавшей о мобильном приложении с отзывами о поставщиках и подрядчиках.
Содержательные и интересные выступления были у Игоря Смирнова (Газпромбанк), Александр Еромасов (Татбурнефть), Олега Сычева (ГК «АКРОС»), Максима Агаджанова (АО «Газпромбанк Лизинг»), Дмитрия Булычева (Подольский машиностроительный завод), Руслана Калманова (ПАО «Газпром нефть»), Виталия Докунихина (Группа «ERIELL»), Алексея Трухина (ООО «Уралмаш НГО Холдинг»), Дмитрия Хуршудова (ПАО «ЛУКОЙЛ») и других.
На конференции подвели итоги ежегодного прямого опроса нефтяников и газовиков и обнародовали победителей рейтинга 2018 года. Награждение состоялось в торжественной обстановке.
Итоги голосования заказчиков:
С результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте www.tek-r.ru
Участники мероприятия получили новый выпуск настенной карты «Инвестиционные проекты в нефтегазовом комплексе-2019». Карта информирует участников рынка об инвестиционных проектах нефтегазовых компаний.
Спонсоры: Банк ГПБ (АО), ООО «ТНГ-Групп», ГК «АКРОС», ООО «Газпром бурение», АО ЗИО «Подольский машиностроительный завод».