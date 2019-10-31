Александр Новак: “Россия традиционно надежно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед венгерскими партнерами”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе встречи стороны обсудили весь комплекс направлений российско-венгерского взаимодействия. Как отметил Владимир Путин, в 2018 году отношения двух стран значительно укрепились, в частности, в торгово-экономической сфере - прирост товарооборота составил около 30%. При этом именно энергетика является основой экономического сотрудничества.

“Энергетика в наших отношениях на первом месте, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% поставок нефти на рынок Венгрии, и порядка 50% - в природном газе. Наше сотрудничество здесь на очень высоком, качественном уровне, и идет оно безо всяких сбоев”, - заверил Владимир Путин.

Важным партнером для России Венгрия является и в газовой сфере, продолжил он.

"Рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам - как по северному, так и по южному", - добавил глава Российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, а подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок.

“Большое значение придаем и проекту “Росатома” по сооружению двух новых энергоблоков на венгерской АЭС “Пакш”. Кстати, эта станция уже сейчас производит более 40% потрбеляемой Венгрией энергии, а ввод новых блоков позволит удвоить эту выработку”, - отметил Президент.

Россия является многолетним и стабильным партнером Венгрии в энергетической сфере, традиционно надежно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед венгерскими партнерами в части поставок энергетических ресурсов, подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.

По его словам, важную роль в развитии двусторонних отношений играет Рабочая группа по энергетике, действующая в рамках двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

“Данный формат не только является важным механизмом «сверки часов» по текущим вопросам энергетического взаимодействия, но и способствует поиску и развитию отношений в новых областях”, - пояснил Министр.

Александр Новак отметил позитивное развитие российско-венгерского сотрудничества в сфере энергетики.

“Мы активно взаимодействуем по основным отраслям топливно-энергетического комплекса – газовой и нефтяной, а также в сфере атомной промышленности. Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию, общий объем поставок газа в Венгрию в 2018 году составил 7,4 млрд куб. м. Идет строительство сухопутного продолжения “Турецкого потока”, - продолжил он.

Кроме того, Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти, сообщил Александр Новак. Он подчеркнул, что поставки нефти через страну идут в стабильном режиме и полном объеме.

“Развиваем сотрудничество и на корпоративном уровне. Так, российская “Татнефть” и венгерская “МОЛ” ведут совместные работы в части интенсификации добычи нефти”, - рассказал Министр.

Одно из центральных мест в сотрудничестве двух стран, кроме того, занимает атомная сфера, добавил глава Минэнерго России.

“АЭС “Пакш”, построенная совместно советскими и венгерскими специалистами, вносит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии”, - подчеркнул Александр Новак.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в том числе о продолжении сотрудничества в области транспортировки нефти: Меморандум о взаимопонимании между ПАО “Нефтяная компания “Лукойл” и венгерской нефтяной и газовой корпорацией “МОЛ”, Декларация о взаимопонимании между ПАО “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” и венгерской нефтяной и газовой корпорацией “МОЛ”, а также Декларация о взаимопонимании между ПАО “Транснефть” и ПАО “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”.