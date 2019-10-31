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Александр Новак: “Россия традиционно надежно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед венгерскими партнерами”

Минэнерго, Венгрия

Минэнерго, Венгрия

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

В ходе встречи стороны обсудили весь комплекс направлений российско-венгерского взаимодействия. Как отметил Владимир Путин, в 2018 году отношения двух стран значительно укрепились, в частности, в торгово-экономической сфере - прирост товарооборота составил около 30%. При этом именно энергетика является основой экономического сотрудничества.

“Энергетика в наших отношениях на первом месте, поскольку Россия обеспечивает порядка 60% поставок нефти на рынок Венгрии, и порядка 50% - в природном газе. Наше сотрудничество здесь на очень высоком, качественном уровне, и идет оно безо всяких сбоев”, - заверил Владимир Путин.

Важным партнером для России Венгрия является и в газовой сфере, продолжил он.

"Рассматриваем Венгрию как одного из приоритетных партнеров для распределения поставок российского газа в Европу и по имеющимся на сегодняшний день маршрутам, и по новым маршрутам - как по северному, так и по южному", - добавил глава Российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что через венгерскую территорию идут транзитные поставки российского газа в Западную Европу, а подземные хранилища Венгрии позволяют бесперебойно снабжать европейских потребителей, в том числе в моменты пиковых нагрузок.

“Большое значение придаем и проекту “Росатома” по сооружению двух новых энергоблоков на венгерской АЭС “Пакш”. Кстати, эта станция уже сейчас производит более 40% потрбеляемой Венгрией энергии, а ввод новых блоков позволит удвоить эту выработку”, - отметил Президент.

Россия является многолетним и стабильным партнером Венгрии в энергетической сфере, традиционно надежно выполняет принятые на себя контрактные обязательства перед венгерскими партнерами в части поставок энергетических ресурсов, подчеркнул Александр Новак по итогам встречи.

По его словам, важную роль в развитии двусторонних отношений играет Рабочая группа по энергетике, действующая в рамках двусторонней Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

“Данный формат не только является важным механизмом «сверки часов» по текущим вопросам энергетического взаимодействия, но и способствует поиску и развитию отношений в новых областях”, - пояснил Министр.

Александр Новак отметил позитивное развитие российско-венгерского сотрудничества в сфере энергетики.

“Мы активно взаимодействуем по основным отраслям топливно-энергетического комплекса – газовой и нефтяной, а также в сфере атомной промышленности. Россия является крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию, общий объем поставок газа в Венгрию в 2018 году составил 7,4 млрд куб. м. Идет строительство сухопутного продолжения “Турецкого потока”, - продолжил он.

Кроме того, Венгрия является важным партнером России в области поставок нефти, сообщил Александр Новак. Он подчеркнул, что поставки нефти через страну идут в стабильном режиме и полном объеме.

“Развиваем сотрудничество и на корпоративном уровне. Так, российская “Татнефть” и венгерская “МОЛ” ведут совместные работы в части интенсификации добычи нефти”, - рассказал Министр.

Одно из центральных мест в сотрудничестве двух стран, кроме того, занимает атомная сфера, добавил глава Минэнерго России.

“АЭС “Пакш”, построенная совместно советскими и венгерскими специалистами, вносит существенный вклад в обеспечение энергетической безопасности Венгрии”, - подчеркнул Александр Новак.

По итогам переговоров был подписан ряд двусторонних документов, в том числе о продолжении сотрудничества в области транспортировки нефти: Меморандум о взаимопонимании между ПАО “Нефтяная компания “Лукойл” и венгерской нефтяной и газовой корпорацией “МОЛ”, Декларация о взаимопонимании между ПАО “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ” и венгерской нефтяной и газовой корпорацией “МОЛ”, а также Декларация о взаимопонимании между ПАО “Транснефть” и ПАО “Нефтяная компания “ЛУКОЙЛ”.

“Соглашения позволят увеличить экспорт российского топлива в Венгрию по трубопроводу “Дружба” до 2025 года”, - отметил Владимир Путин, комментируя подписанные документы.

Компания: Министерство энергетики РФ

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