Группа ЧТПЗ презентовала уникальные технические разработки на конференции "Газотранспортные системы: настоящее и будущее"

Группа ЧТПЗ приняла участие в VIII международной научно-технической конференции и выставке «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» (GTS-2019), организованной компанией «Газпром» и научно-исследовательским центром «Газпром ВНИИГАЗ». Группа ЧТПЗ представила на конференции собственные разработки в области производства труб, которые применяются в сложных условиях эксплуатации газопроводов.

Специалисты Группы ЧТПЗ презентовали участникам конференции собственную технологию многопроходной сварки труб, которая была разработана в рамках реализации проекта «Северный поток 2». Уникальность технологии заключается в применении четырехдуговой сварки, которая обеспечивает высокую прочность соединения и устойчивость труб к температуре до -48 градусов по Цельсию. Также специалисты Группы ЧТПЗ рассказали о разработанной и внедренной системе двухуровневого неразрушающего контроля сварного шва, которая включает в себя ультразвуковой и рентгенографический контроль и повышает качество выпускаемой трубной продукции.

— На протяжении многих лет «Газпром» и Группа ЧТПЗ совместно реализуют крупнейшие инфраструктурные проекты в России и за рубежом, которые требуют тесного научно-технического сотрудничества, — комментирует технический директор Группы ЧТПЗ Кирилл Никитин. — Благодаря этому сотрудничеству Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует технологии и осваивает новые виды продукции, соответствующие запросу ключевого клиента и строгим международным требованиям и стандартам.

Конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее» проходит раз в два года на протяжении 14 лет. Группа ЧТПЗ приняла участие в мероприятии четвертый раз.