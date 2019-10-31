Группа компаний "Хевел" планирует построить в Венгрии 76,6 МВт солнечной генерации

Группа компаний «Хевел» и венгерская Jarlene Energy KFT заявили о намерениях реализовать совместные проекты строительства серии солнечных электростанций суммарной мощностью 76,6 МВт. До конца года стороны планируют обсудить детали планируемой сделки.

В соответствии с достигнутой между партнёрами предварительной договоренностью наряду с финансированием проекта Хевел поставит солнечные модули и выполнит работы по строительству объектов солнечной генерации.

Предполагается, что финансирование на реализацию проектов предоставит Евразийский банк развития, с которым Хевел уже сотрудничает в рамках своей деятельности в Казахстане.