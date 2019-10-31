Группа компаний "Хевел" планирует построить в Венгрии 76,6 МВт солнечной генерации

Юбилейный выпуск RusCable Review
31 октября 2019, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: СЭС, ХЕВЕЛ, ВЕНГРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Группа компаний «Хевел» и венгерская Jarlene Energy KFT заявили о намерениях реализовать совместные проекты строительства серии солнечных электростанций суммарной мощностью 76,6 МВт. До конца года стороны планируют обсудить детали планируемой сделки.
В соответствии с достигнутой между партнёрами предварительной договоренностью наряду с финансированием проекта Хевел поставит солнечные модули и выполнит работы по строительству объектов солнечной генерации.
Предполагается, что финансирование на реализацию проектов предоставит Евразийский банк развития, с которым Хевел уже сотрудничает в рамках своей деятельности в Казахстане.
«Выход на европейский рынок солнечной энергетики является частью долгосрочной стратегии нашей компании. Реализация проектов в Венгрии расширит наши компетенции в строительстве и эксплуатации проектов за рубежом и откроет дополнительные возможности экспорта высокоэффективных двусторонних гетероструктурных модулей», – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.