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Группа компаний "Хевел" планирует построить в Венгрии 76,6 МВт солнечной генерации

Группа компаний Хевел планирует построить в Венгрии 76,6 МВт солнечной генерации

31 октября 2019, 12:30
Рубрика: Контракты
Метки: СЭС, ХЕВЕЛ, ВЕНГРИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Группа компаний «Хевел» и венгерская Jarlene Energy KFT заявили о намерениях реализовать совместные проекты строительства серии солнечных электростанций суммарной мощностью 76,6 МВт. До конца года стороны планируют обсудить детали планируемой сделки.

В соответствии с достигнутой между партнёрами предварительной договоренностью наряду с финансированием проекта Хевел поставит солнечные модули и выполнит работы по строительству объектов солнечной генерации.

Предполагается, что финансирование на реализацию проектов предоставит Евразийский банк развития, с которым Хевел уже сотрудничает в рамках своей деятельности в Казахстане.

«Выход на европейский рынок солнечной энергетики является частью долгосрочной стратегии нашей компании. Реализация проектов в Венгрии расширит наши компетенции в строительстве и эксплуатации проектов за рубежом и откроет дополнительные возможности экспорта высокоэффективных двусторонних гетероструктурных модулей», – отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

Компания: ООО "Хевел"

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