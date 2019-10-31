На элеватор в Губкине выделят 240 млн рублей из Фонда развития моногородов

Деньги пойдут в городской округ в рамках беспроцентного займа. Фонд развития моногородов выдаст беспроцентный заём в 240 млн рублей на строительство элеватора на территории социально-экономического развития (ТОСЭР) в Губкине, сообщили в администрации городского округа.

Соглашение подписали фонд «Моногорода.РФ» и «ВЭБ.РФ». Элеватор полного цикла будет иметь единовременную мощность до 50 тыс. тонн. Первую очередь обещают ввести в сентябре 2020 года. Это даст возможность создать 28 новых рабочих мест.

Сейчас в ТОСЭР «Губкин» уже 11 резидентов. Город получил новый статус в марте 2018 года. Это должно помочь привлечь в промышленность округа 3,3 млрд рублей инвестиций. Для инвесторов моногорода в 2018 году ввели налоговые льготы.

По сообщению издания «Абирег», в Черноземье подобный статус получили Павловск в Воронежской области, Котовск – в Тамбовской и Мценск – в Орловской.

bel.ru