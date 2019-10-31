Началась модернизация подстанции 220 кВ "Литейная" – питающего центра особой экономической зоны "Калуга"

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») установила новое силовое оборудование на подстанции 220 кВ «Литейная» в Калужской области. На энергообъекте заменен автотрансформатор мощностью 200 МВА на современный аналог, модернизирована система автоматики ограничения перегрузки. В результате повышена надежность электроснабжения особой экономической зоны (ОЭЗ) «Калуга», а также Людиновского района Калужской области с общей численностью населения более 40 тыс. человек.

Новое силовое оборудование произведено в России, срок его службы составляет 30 лет. Автотрансформатор оснащен системой мониторинга, позволяющей контролировать его работу, и высоконадежными вводами с твердой RIP-изоляцией. Кроме того, в рамках проекта будет внедрена комбинированная система охлаждения автотрансформатора, что позволит значительно снизить расход электроэнергии на собственные нужды энергообъекта.

Мощность подстанции 220 кВ «Литейная» составляет 400 МВА. Она участвует в схеме выдачи мощности Черепетской ГРЭС и является главным центром питания Людиновского района Калужской области, где проживает более 40 тыс. человек.

От надежной работы подстанции зависит электроснабжение Людиновской площадки ОЭЗ «Калуга», в числе резидентов которой – круглогодичный тепличный комплекс «Агро-Инвест», завод по производству боросиликатного стекла «Интерфармгласс Калуга» и др. В настоящее время Федеральная сетевая компания обеспечивает передачу резидентам Людиновской и Боровской площадок ОЭЗ «Калуга» в сумме 20 МВт электрической мощности, до 2021 года объем будет увеличен до 140 МВт.