Росаккредитация: Добросовестный бизнес заинтересован в соблюдении необходимых процедур по оценке соответствия

31 октября состоялась рабочая встреча заместителя Министра экономического развития Российской Федерации – руководителя Федеральной службы по аккредитации Алексея Херсонцева с представителями Ассоциации европейского бизнеса, Франко-российской торгово-промышленной палаты, Ассоциации компаний розничной торговли. В рамках встречи обсуждались наиболее актуальные вопросы, поступившие в Службу от бизнес-ассоциаций.

Открывая заседание, глава национального органа по аккредитации отметил, что в последнее время государство предприняло меры для стабилизации ситуации на рынке подтверждения соответствия, повышения ответственности и качества работы аккредитованных лиц.

«Заявитель, обеспечивающий импорт продукции, производитель отечественной продукции, действуя добросовестно, в соответствии с нормами законодательства, обязаны удостовериться, что соблюдены необходимые процедуры подтверждения соответствия. Ситуация, когда оформление сертификатов соответствия и деклараций о соответствии воспринимается как простая формальность, неприемлема», – подчеркнул Алексей Херсонцев.

С 1 января 2020 г. вводятся новые Правила принятия национальным органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза и об их исключении из него.

«Аккредитованные лица, работающие в сфере обязательного подтверждения соответствия, реализуют полномочия, делегированные государством. Следовательно, государство заинтересовано в том, чтобы эти полномочия осуществлялись надлежащим образом», – подчеркнул руководитель Службы.

Алексей Херсонцев также проинформировал участников заседания о создании рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере оценки соответствия при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти при Правительственной комиссии по административной реформе.

Участники заседания обсудили вопросы, связанные с реализацией положений приказа Минэкономразвития России от 21 февраля 2012 г. № 76 «Об утверждении Порядка регистрации деклараций о соответствии и Порядка формирования и ведения единого реестра зарегистрированных деклараций о соответствии, предоставления содержащихся в указанном реестре сведений» и Решения Коллегии ЕЭК от 20 марта 2018 г. № 41 «О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза».

В ходе заседания также обсуждались проблемы, связанные с признанием сертификатов и деклараций о соответствии, выпущенных за рубежом, и применением протоколов иностранных испытательных лабораторий, ввозом образцов для проведения испытаний продукции, переводом документов об оценке соответствия в архивную часть реестра, регистрацией деклараций о соответствии органами по сертификации. Решения, принятые на встрече, будут оформлены протоколом, который будет размещен на сайте.

Источник: fsa.gov.ru