В Пермском РДУ состоялось совещание руководителей предприятий электроэнергетики Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области

30 октября Филиалом АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ при участии представителей территориального управления Ростехнадзора было организовано и проведено техническое совещание с представителями генерирующих и электросетевых компаний, крупных потребителей электрической энергии по вопросам оперативно-диспетчерского управления энергосистем Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области в отопительном сезоне 2019-2020 г.

В рабочей встрече под председательством первого заместителя директора – главного диспетчера Пермского РДУ Ильи Белоусова приняли участие технические руководители и сотрудники электростанций операционной зоны Пермского РДУ, в том числе Филиалы «Т Плюс» «Пермский», «Удмуртский», «Кировский», Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», Филиал «Яйвинская ГРЭС» ПАО «Юнипро», Филиал ПАО «РусГидро» «Камская ГЭС».

Электросетевые компаний операционной зоны Пермского РДУ в совещании представляли технические руководители и сотрудники Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Пермское предприятие МЭС, Филиала ОАО «МРСК Урала» – «Пермэнерго», Филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» «Кировэнерго» и «Удмуртэнерго».

В совещании приняли участие представители крупных потребителей электрической энергии: ПАО «Уралкалий», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат», ООО «Удмуртэнергонефть», ООО «ЛУКОЙЛ – Энергосети» Пермское региональное управление.

По ходу повестки рабочей встречи участниками совещаний были рассмотрены изменения в нормативно-технической документации по вопросам оперативно-диспетчерского управления, итоги выполнения летней ремонтной кампании и задачи электроэнергетики ближайшей перспективы в территориальных энергосистемах Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области.

Руководители Пермского РДУ обсудили с коллегами из энергокомпаний актуальные вопросы управления электрическими режимами, работы систем релейной защиты и автоматики, повышения эффективности технологического взаимодействия для обеспечения надежной работы объектов электроэнергетики в предстоящий отопительный сезон. До технических руководителей региональных субъектов отрасли были доведены характерные недостатки при оформлении диспетчерских заявок, ошибки при оформлении актов расследования причин аварий.

В завершении мероприятий в формате «круглого стола» состоялся обмен мнениями по темам сообщений и опытом решения технических задач.

Подводя итоги совещания, первый заместитель директора – главный диспетчер Пермского РДУ Илья Белоусов поблагодарил гостей за активное участие в работе совещания и пожелал всем безаварийной работы.