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Филиал "Россети Северо-Запада" в Республике Коми направит более 45 млн рублей на подключение одной деревни и дачного массива в Княжпогостском районе

Технический совет филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми рассмотрел варианты решения вопроса электроснабжения жителей д.Половники и дачников в пригороде г.Емвы Княжпогостского района. Несмотря на возникшие трудности, все потребители получат централизованное электроснабжение. На реализацию договоров технологического присоединения энергокомпания направит более 45 млн рублей.

За подключением к центральному электроснабжению д.Половники и дачники садоводческих товариществ (СТ) «Ягодное», «Ягодное-2» и «Клубничное» Княжпогостского района обратились к энергетикам в 2018 году. Чтобы дать людям свет, необходимо построить 11 км воздушной линии 6 кВ с переходом через р.Вымь, 1,5 км сетей 0,4 км в «Ягодном», установить две КТП 6/0,4 кВ. При реализации проекта энергетики столкнулись сразу с несколькими препятствиями: при строительстве линии 6 кВ необходимо пересечь крупные газо- и нефтопроводы, и перебазировать через реку Вымь технику и строительные материалы.

Энергетики уже согласовали возможность перехода ЛЭП через магистральный нефтепровод «Транснефть-Север», сейчас урегулируется технический вопрос с газопроводом ООО «Газпром трансгаз Ухта». Как только проект будет согласован всеми сторонами,  филиал «Россети Северо-Запад» в Республике Коми приступит к строительству линии 6 кВ. Уже в декабре начнется строительство сетей в самом садоводческом товариществе «Ягодное». Здесь работы планируется завершить уже весной следующего года, а дачникам необходимо будет выполнить свои обязательства по договорам.

Сложнее дело обстоит с подключением жителей д.Половники. Деревня находится на другом берегу р.Вымь, и связывает ее с большой землей только сезонный паром, который не может взять на себя тяжелую технику и оборудование. В зимний период ледовая переправа с населенным пунктом отсутствует. Сейчас энергетики разрабатывают два варианта – создание временной ледовой переправы, или заезд в деревню по технической дороге газовиков. Реализацию обоих социально важных для Княжпогостского района инвестиционных проектов энергокомпания планирует завершить до середины 2020 года.

Всего с начала 2019 года специалисты филиала «Россети Северо-Запад» в Республике Коми в Княжпогостском районе выполнили 96 договоров технологического присоединения потребителей – для этого энергетики построили и реконструировали 3,5 км линий 0,4-10кВ, установлены 2 КТП на общую мощность 0,05 МВА. Также к зиме энергетики отремонтировали 13 км линий 0,4-35 кВ, заменили 36 опор, расчистили 72 га воздушных трасс от поросли. На подстанции 110 кВ «Княжпогост» энергетики заменили 6 масляных выключателей 35 кВ на современные вакуумные. Все работы направлены на надежность и качество электроснабжения потребителей Княжпогостского района.

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Компания: Россети Северо-Запад

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