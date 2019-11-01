Гайский ГОК приступил к строительству ствола шахты Восточная на Подольском месторождении

ПАО «Гайский ГОК» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) приступил к строительству ствола шахты «Восточная вентиляционная» на Подольском месторождении (Республика Башкортостан), которая станет частью подземного рудника, а в дальнейшем полноценного горно-обогатительного комбината для отработки Подольского медно-цинкового месторождения. Гайский ГОК выступает генеральным подрядчиком данного строительства.

«Важно, что Подольское месторождение расположено недалеко от города Гая, – поясняет зам. главного инженера шахтостроительного управления по строительству Подольского рудника ПАО «Гайский ГОК» Александр Иванов. – Это позволило нам, оперативно, с наименьшими затратами, передислоцировать туда необходимую технику и оборудование и приступить к начальному этапу строительства ствола шахты «Восточная вентиляционная».

В настоящее время на огражденной территории площадки шахты снят почвенно-растительный слой, отсыпаны временные дороги и ведутся подготовительные работы для строительства ствола: вырыт котлован под основание копра, произведена бетонная подготовка, выставлена стволовая опалубка, диаметром 6,5 метра, набран армокаркас и начинается установка внешнего кольца опалубки для приема бетона.

Помимо подготовительных работ, на территории ведется строительство временных сооружений: бетоносмесительного узла, противопожарной насосной станции, емкостей для временного хранения ГСМ.

В будущем, согласно проекта, помимо ствола шахты «Восточная вентиляционная» специалистам Гайского ГОКа предстоит построить два наклонных ствола и один вертикальный. Предполагается, что стволы уйдут под землю почти на 800 метров.

Напомним, что торжественный старт строительству нового подземного рудника был дан в последних числах августа этого года. Первый кирпич в строительство нового рудника заложили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. По объёмам добычи Подольское месторождение станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК. Разведанные запасы месторождения оцениваются в 88, 6 млн. тонн руды. Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию УГМК – ООО «Башкирская медь», генеральным подрядчиком стройки выступает ПАО «Гайский ГОК».