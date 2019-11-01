Медведев одобрил новый проект трассы "Москва - Казань"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил новый проект платной трассы "Москва - Казань", будут внесены изменения в паспорт комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Мы после такого решения [одобрение проекта премьер-министром], которое состоялось, внесем соответствующие изменения в паспорт федерального проекта "Европа - Западный Китай", где будет отражена эта новая этапность [строительство трассы начнется с двух головных участков]", - сказал он.

Строительство новой платной трассы "Москва - Казань" начнется в 2020 году, полностью вся автодорога будет построена к 2027 году, сообщил Акимов.

"С начала 2020 года начнем работы, это строительство новых скоростных участков от Москвы до Владимира, 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска", - сказал Акимов.

Согласно новому проекту, строительство трассы "Москва - Казань" будет разбито на этапы и начнется с двух головных участков. Это маршрут из Москвы до Владимира с обходом Владимира, к строительству которого и приступят в 2020 году, а также южный обход Казани.

Завершить работы планируется к 2024 году.

"Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса, мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша", - сказал Акимов. "В предпроектной проработке у нас продолжение этой трассы после Казани до Екатеринбурга. Это уходит далеко за 2024 год, за этот политический цикл, но, тем не менее, работу эту надо вести", - уточнил вице-премьер.

Проект трассы Москва - Казань включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора "Европа - Западный Китай".