 
Модернизация

Мурманский филиал "Россети Северо-Запад" готов к осенне-зимнему максимуму нагрузок

Мурманский филиал Россети Северо-Запад готов к осенне-зимнему максимуму нагрузок

1 ноября 2019, 13:20
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД
Отрасль: Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

244 просмотра

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода  мурманские энергетики полностью выполнили программу технического обслуживания и ремонта.

Отремонтировано более 360 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено более 150 опор ЛЭП 0,4-150 кВ. На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный ремонт 236 выключателей, отремонтированы 25 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ. 78% всех ремонтных работ выполняется хозспособом. С учетом климатических особенностей Мурманской области основной объем ремонтных работ приходится на второй и третий кварталы года. На реализацию программы технического обслуживания и ремонта  в Мурманском филиале направлено 555,6 млн рублей. Для оперативной ликвидации последствий нештатных ситуаций в электросетевом комплексе в Мурманском филиале организованы 10 мобильных бригад в составе 53 человек и 18 единиц техники. Также в эксплуатации находятся 6 резервных источников электроснабжения общей мощностью 1780 кВт.

Подписан акт о выполнении условий и показателей готовности Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.

Подписаться на новости

Компания: Россети Северо-Запад

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Около полутора тысяч студентов из 20 регионов страны стали слушателями первого этапа информационного курса по цифровой трансформации
На первом энергоблоке Белорусской АЭС завершились испытания гермооболочки
Специалисты Белгородэнерго прочитают студентам-энергетикам курс лекций по цифровизации
Специалисты Курскэнерго обучают студентов Юго-Западного государственного университета основам цифровой трансформации электросетевого комплекса
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно