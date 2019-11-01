Мурманский филиал "Россети Северо-Запад" готов к осенне-зимнему максимуму нагрузок

В рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего периода мурманские энергетики полностью выполнили программу технического обслуживания и ремонта.

Отремонтировано более 360 км линий электропередачи 0,4-150 кВ, заменено более 150 опор ЛЭП 0,4-150 кВ. На подстанциях 35-150 кВ произведен капитальный ремонт 236 выключателей, отремонтированы 25 трансформаторных подстанций распределительной сети 6-10/0,4кВ. 78% всех ремонтных работ выполняется хозспособом. С учетом климатических особенностей Мурманской области основной объем ремонтных работ приходится на второй и третий кварталы года. На реализацию программы технического обслуживания и ремонта в Мурманском филиале направлено 555,6 млн рублей. Для оперативной ликвидации последствий нештатных ситуаций в электросетевом комплексе в Мурманском филиале организованы 10 мобильных бригад в составе 53 человек и 18 единиц техники. Также в эксплуатации находятся 6 резервных источников электроснабжения общей мощностью 1780 кВт.

Подписан акт о выполнении условий и показателей готовности Мурманского филиала «Россети Северо-Запад» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг.