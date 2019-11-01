Около полутора тысяч студентов из 20 регионов страны стали слушателями первого этапа информационного курса по цифровой трансформации "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"

В «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги первого этапа реализации пилотного проекта по информированию студентов вузов профильных направлений о реализуемых двумя компаниями мероприятиях цифровой трансформации.

В рамках данного проекта энергетики организовали в вузах проведение информационного курса из девяти лекций на тему цифровой трансформации электросетевого комплекса, которые читают ведущие эксперты «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». Благодаря этому, студенты получили уникальную возможность узнать из «первых уст» о специфике функционирования цифровых технологий в электросетевом комплексе, подробно разбирать основные направления цифровизации и применяемые технологии, получить представление об управлении процессами и цифровыми данными в электроэнергетике.

Кроме того, слушателей курса знакомят с проектами первого этапа цифровой трансформации «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»: «Цифровая подстанция», Цифровой район электрических сетей», Единые центры управления сетями регионов, «Цифровая радиосвязь», Цифровой электромонтер» и другими. А также рассказывают им о проектах цифровой трансформации, запланированных к реализации в ходе последующих двух этапов.

Первая лекция курса прошла одновременно в 20 высших учебных заведениях страны 29 октября текущего года. К настоящему времени эксперты компаний уже провели более трети из общего количества запланированных лекций (64 из 180). Их участниками стали около полутора тысяч студентов.

Лекции будут проходить до конца ноября. Их слушатели также смогут принять участие в организованном «Россети Центр» - управляющей организацией «Россети Центр и Приволжье» конкурсе. Для этого им нужно сделать фото с лекции и разместить их на страничках «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Instagram с хэштегом #РоссетиЦентр_УчимЦифре. Оценивать фото будет комиссия под руководством первого заместителя генерального директора- директора по развитию «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Виталия Акуличева. Победителей ждут призы.