Правительство Кыргызской Республики и Национальный энергохолдинг официально поддерживают Конгресс "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий"

Юбилейный выпуск RusCable Review
1 ноября 2019, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ГИДРОЭНЕРГЕТИКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАСПИЙ
Отрасль: Электроэнергетика
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, национальный энергохолдинг и агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики оказывают официальную поддержку и принимают участие в IV международном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» (Бишкек, 19-20 февраля 2020).
Расширенные делегации на Конгрессе возглавят:
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования осуществляет анализ и оценку промышленного и энергетического развития Киргизии и обеспечивает реализацию государственной политики в ТЭК*.
Национальный энергохолдинг осуществляет системный под ход к управлению всеми энергетическими компаниями в комплексе*.
Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики является государственным учреждением, которое продвигает иностранные инвестиции и помогает международным компаниям в поиске инвестиционных возможностей в Кыргызской Республике.
Основными целями агентства являются привлечение и стимулирование притока инвестиций в национальную экономику, оказание помощи существующим и потенциальным экспортерам в продвижении их продукции на зарубежные рынки, а также разработка механизмов государственно-частного партнерства**.
В рамках деловой программы Конгресса делегации представят планы по развитию гидроэнергетики Кыргызской Республики и конкретные инвестиционные проекты.
Оргкомитет: Милана Ставная, Директор проекта
mstavnaya@vostockcapital.com
+7 (495) 109 9 509 (Москва)
*Информация Чакан ГЭС Гидроэнергетическая компания
**Информация инвестиционного портала Кыргызской Республики