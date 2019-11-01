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Правительство Кыргызской Республики и Национальный энергохолдинг официально поддерживают Конгресс "Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий"

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики, национальный энергохолдинг и агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики оказывают официальную поддержку и принимают участие в IV международном конгрессе и выставке «Гидроэнергетика Центральная Азия и Каспий» (Бишкек, 19-20 февраля 2020).

Расширенные делегации на Конгрессе возглавят:

  • Эмиль Осмонбетов, Председатель, Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики;
  • Айтмамат Назаров, Председатель Правления, Национальный энергохолдинг;
  • Адилбек уулу Шумкарбек, Директор, Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики.

Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования осуществляет анализ и оценку промышленного и энергетического развития Киргизии и обеспечивает реализацию государственной политики в ТЭК*.

Национальный энергохолдинг осуществляет системный под ход к управлению всеми энергетическими компаниями в комплексе*.

Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Республики является государственным учреждением, которое продвигает иностранные инвестиции и помогает международным компаниям в поиске инвестиционных возможностей в Кыргызской Республике.

Основными целями агентства являются привлечение и стимулирование притока инвестиций в национальную экономику, оказание помощи существующим и потенциальным экспортерам в продвижении их продукции на зарубежные рынки, а также разработка механизмов государственно-частного партнерства**.

В рамках деловой программы Конгресса делегации представят планы по развитию гидроэнергетики Кыргызской Республики и конкретные инвестиционные проекты.

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*Информация Чакан ГЭС Гидроэнергетическая компания

**Информация инвестиционного портала Кыргызской Республики

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