Специалисты Курскэнерго обучают студентов Юго-Западного государственного университета основам цифровой трансформации электросетевого комплекса

29 октября в Юго-Западном государственном университете (ЮЗГУ) стартовал информационный курс лекций на тему «Цифровая трансформация электросетевого комплекса», организованный «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». В рамках обучения специалисты Курскэнерго знакомят студентов 3-4 курсов кафедры «Электроснабжения» ЮЗГУ с основными этапами внедрения цифровых технологий в электросетевой комплекс.

Всего энергетики прочтут девять тематических лекций: «Программа цифровой трансформации», «Система управления производственными активами» (СУПА), «Цифровая подстанция», «Современные средства связи и технологии в энергетике», «Цифровой РЭС. Распределенная автоматизация», «Интеллектуальный учет электроэнергии», «Центр управления сетями» (ЦУС), «Беспилотные летательные аппараты» (БПЛА) и «Накопители электроэнергии».

«Наша задача сегодня – это подготовка высококвалифицированных кадров для эксплуатации современного оборудования, внедряемого в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в электроэнергетике. Поэтому очень важно знакомить студентов профильных специальностей с современными технологиями развития электросетевого комплекса ещё на стадии их обучения в университете», - подчеркнул первый заместитель директора – главный инженер Курскэнерго Вячеслав Истомин.

Образовательный проект компании направлен на формирование у студентов профильных учебных заведений целостной картины цифровой трансформации электросетевого комплекса. В рамках проекта ведущие эксперты компании прочитают информационный курс лекций в 20 ВУЗах на территории 20 регионов страны.