Владимир Якушев дал старт строительству ледовой арены УГМК

В Екатеринбурге состоялся торжественный запуск обратного отсчета времени на месте строительства ледовой арены УГМК, в котором приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын.

Уже 30 июня 2020 года здесь заработает домашняя арена для хоккейного клуба «Автомобилист» на 15 тысяч зрителей. Это будет многофункциональный комплекс, оснащенный ультрасовременными инженерными решениями. Он будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня, вплоть до чемпионатов Европы и Мира как минимум по 11 видам спорта, а также проведение крупных конференций и концертов. Ледовый дворец станет одной из основных площадок проведения финалов Универсиады в 2023 году.

«Это знаковое событие для Екатеринбурга. Город давно созрел для такой арены и самое главное, что мы знаем: копания УГМК, которая взялась за реализацию данного проекта, – это компания надежная, и мы уверены, что этот объект будет. Мы сейчас посмотрели эскизы. Очень важно, что появится не только арена, но и вокруг благоустройство – это тоже будет одним из любимых мест горожан», – сказал министр Владимир Якушев.

По словам строителей, особое внимание при возведении объекта будет уделено вопросам создания комфортной городской среды. Например, со стороны улицы Декабристов планируется создать зону объектов культурного наследия, которую можно будет приспособить под современное использование. Кроме того, планируется обустроить вблизи арены урбан-зону и зеленую зону для отдыха горожан. Помимо этого, планируется строительство пешеходного моста в продолжение улицы Народной Воли, а также благоустройство набережной вокруг арены и близлежащей территории, с созданием прогулочной зоны вдоль набережной реки Исеть. Все это, по словам застройщиков, позволит интегрировать территорию в жизнь города. В стилобатной части под ареной планируется парковка на 500 машин.