Завершено строительство комплекса солнечной генерации Benban суммарной мощностью 390 МВт в Египте

Норвежская компания по разработке проектов в области солнечной энергетики Scatec Solar в партнерстве с Norfund* и Africa 50** завершила строительство комплекса СЭС Benban суммарной мощностью 390 МВт в Египте, подключив национальной электрической сети последнюю из 6 СЭС комплекса проектной мощностью 65 МВт.

Расположенный недалеко от города Асуан в Верхнем Египте, комплекс из 6 СЭС является частью сооружаемого мегакластера солнечной генерации Benban общей мощностью 1,8 ГВт. Строительные работы по проекту СЭС были полностью выполнены за 16 месяцев. В апреле 2017 г. Scatec Solar и партнеры по проекту подписали с правительством Египта 25-летнее соглашение о закупках электроэнергии (Power Purchase Agreement, PPA), производимой СЭС Benban. На СЭС Benban установлены двусторонние солнечные модули, способные перерабатывать солнечную энергию двумя поверхностями – лицевой и тыльной, что увеличивает выработку электроэнергии. Комплекс СЭС будет производить 870 ГВт*ч «чистой» электроэнергии в год, что достаточно для электроснабжения более 420 тыс. домохозяйств в Египте, при одновременном сокращении выбросов углерода примерно на 350 тыс. тонн в год.

Scatec Solar базируется в Норвегии, однако реализует проекты строительства солнечной генерации по всему миру. Так, в мае 2019 г. Scatec Solar подписала с вьетнамской энергетической компанией MT Energy стратегическое соглашение о сотрудничестве в финансировании, строительстве и эксплуатации крупных проектов солнечной энергетики во Вьетнаме. Соглашением предусмотрена реализация проектов сооружения 3-х СЭС общей мощностью 485 МВт во вьетнамских провинциях Биньфыок, Куангчи и Нгеан.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology

* Норвежский Инвестиционный фонд оказания помощи развивающимся странам.

** Инвестиционная площадка содействия развитию Африки путем разработки и инвестирования инфраструктурных проектов в африканских странах.