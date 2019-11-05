 
За рубежом

ФРГ инвестирует €3,5 млрд в инфраструктуру зарядок для электромобилей

ФРГ инвестирует €3,5 млрд в инфраструктуру зарядок для электромобилей

5 ноября 2019, 13:00
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС, ФРГ
Отрасль: Транспорт 

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Германия намерена вложить около €3,5 млрд в расширение инфраструктуры зарядок для электромобилей. Об этом заявила в понедельник в городе Цвиккау канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"В ближайшие годы мы инвестируем €3,5 млрд в строительство инфраструктуры зарядных станций", - сказала она. Кроме того, планируется увеличить премии для тех, кто собирается приобрести электромобиль.

Ранее Меркель говорила, что в ФРГ к 2030 году появится 1 млн новых зарядных станций. Власти полагают, что через 11 лет в стране будет зарегистрировано от 7 млн до 10 млн транспортных средств на аккумуляторах.

Сейчас в Германии насчитывается 83 тыс. электромобилей и 20 тыс. общественных зарядных станций.

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Компания: ТАСС

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