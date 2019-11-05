Объединяя дизайн и технологии: стартует конкурс интерьерных проектов Legrand Design Awards

Группа Legrand приглашает дизайнеров и архитекторов принять участие в конкурсе проектов в области дизайна интерьеров – Legrand Design Awards.

Заявки на участие принимаются с 1 ноября 2019 года до 1 мая 2020 года.

В конкурсе Legrand Design Awards могут принять участие проекты, реализованные в период с 1 марта 2019 года по 1 мая 2020 года. Обязательное условие - интеграция в проекты серий электроустановочного оборудования брендов Legrand и BTicino: Valena Allure, Celiane и Galea Life, Livinglight, Livinglight Air, Axolute и Axolute Air, Art d’Arnould, а также систем домашней автоматизации Legrand, BTicino, Vantage.

Победители будут определены в 7 номинациях:

Лучший проект с автоматизацией Лучший общественный интерьер Лучший офисный интерьер Лучший рендер Лучший интерьер загородного дома Лучший интерьер квартиры Приз от компании Legrand за лучший проект

Лучшие из лучших отправятся во Францию осенью 2020 года.

В жюри конкурса войдут ведущие архитекторы и дизайнеры России, профессионалы в интерьерной сфере и эксперты компании Legrand: архитекторы Антон Атлас, Федор Ращевский, Вера Герасимова, дизайнеры Полина Пидцан, Женя Жданова, Татьяна Минина, Ариана Ахмат.

«Legrand Design Awards – это особенный проект, – отмечает Татьяна Шатарова, директор департамента Retail, Legrand Россия и СНГ. – Сегодня тенденции в дизайне оказывают влияние практически на любую отрасль, и электротехническая не является исключением. Поэтому в своих решениях Группа Legrand стремится не только продемонстрировать технологичность, но и создать запоминающийся стиль. Конкурс дает нам уникальный шанс быть в курсе всего самого важного, что происходит в сфере дизайна. А интеграция наших решений в проекты – это обратная связь и вдохновение для инженеров и дизайнеров Legrand».

Проведение конкурсов для дизайнеров и архитекторов стало для Legrand хорошей традицией. В прошлом году компания организовала конкурс Viva Italia, в котором приняли участие авторы частных и общественных интерьеров. Победители получили возможность отправиться в Италию, на родину великих архитекторов, скульпторов и живописцев, и компании BTicino*, премиального бренда электроустановочных изделий.

Узнать подробности о Legrand Design Awards и подать заявку на участие можно на сайте: contest.legrand.ru

*BTicino – бренд Группы Legrand с 1989 года.