Объединяя дизайн и технологии: стартует конкурс интерьерных проектов Legrand Design Awards

Понедельник с кавказским колоритом:
5 ноября 2019, 11:15
Рубрика: Мероприятия
Метки: Legrand
Отрасль: Электротехника
Группа Legrand приглашает дизайнеров и архитекторов принять участие в конкурсе проектов в области дизайна интерьеров – Legrand Design Awards.
Заявки на участие принимаются с 1 ноября 2019 года до 1 мая 2020 года.
В конкурсе Legrand Design Awards могут принять участие проекты, реализованные в период с 1 марта 2019 года по 1 мая 2020 года. Обязательное условие - интеграция в проекты серий электроустановочного оборудования брендов Legrand и BTicino: Valena Allure, Celiane и Galea Life, Livinglight, Livinglight Air, Axolute и Axolute Air, Art d’Arnould, а также систем домашней автоматизации Legrand, BTicino, Vantage.
Победители будут определены в 7 номинациях:
Лучшие из лучших отправятся во Францию осенью 2020 года.
В жюри конкурса войдут ведущие архитекторы и дизайнеры России, профессионалы в интерьерной сфере и эксперты компании Legrand: архитекторы Антон Атлас, Федор Ращевский, Вера Герасимова, дизайнеры Полина Пидцан, Женя Жданова, Татьяна Минина, Ариана Ахмат.
«Legrand Design Awards – это особенный проект, – отмечает Татьяна Шатарова, директор департамента Retail, Legrand Россия и СНГ. – Сегодня тенденции в дизайне оказывают влияние практически на любую отрасль, и электротехническая не является исключением. Поэтому в своих решениях Группа Legrand стремится не только продемонстрировать технологичность, но и создать запоминающийся стиль. Конкурс дает нам уникальный шанс быть в курсе всего самого важного, что происходит в сфере дизайна. А интеграция наших решений в проекты – это обратная связь и вдохновение для инженеров и дизайнеров Legrand».
Проведение конкурсов для дизайнеров и архитекторов стало для Legrand хорошей традицией. В прошлом году компания организовала конкурс Viva Italia, в котором приняли участие авторы частных и общественных интерьеров. Победители получили возможность отправиться в Италию, на родину великих архитекторов, скульпторов и живописцев, и компании BTicino*, премиального бренда электроустановочных изделий.
Узнать подробности о Legrand Design Awards и подать заявку на участие можно на сайте: contest.legrand.ru
*BTicino – бренд Группы Legrand с 1989 года.
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