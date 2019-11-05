"Ростелеком" внедряет в Пермском крае умные технологии для пешеходов и водителей

«Ростелеком» представил министру информационного развития и связи Пермского края Игорю Никитину и проектным офисам умных городов региона ход реализации проекта «Умный город Березники». Осенью 2019 года в работу запущены еще три пилотных проекта — «Умный пешеходный переход», «Умный светофор» и «Умный свет». Проекты будут работать в течение года, за это время планируется отработать новые технологии в реальных условиях, чтобы в дальнейшем тиражировать их на другие участки улично-дорожной сети Березников, а также других городов региона.

Игорь Никитин, министр информационного развития и связи Пермского края: «В качестве одного из основных эффектов реализации проектов “Умных городов” принято указывать экономию ресурсов. Но это один из многих эффектов наряду с повышением качества жизни, удобства и безопасности жителей. Благодаря “Умному свету” и системам видеонаблюдения мы снижаем затраты на электроэнергию и значительно повышаем уровень безопасности для всех участников движения — как на проезжей части, так и на пешеходных улицах».

Пешеходный переход с модулем автоматического распознавания движения смонтирован на пересечении улиц Юбилейная и Льва Толстого. На данном участке достаточно высокая интенсивность пешеходного потока, поэтому необходимо было снизить риск возникновения ДТП с участием пешеходов.

Принцип работы нового оборудования в том, что при обнаружении одним из датчиков движения пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, автоматически включается световое табло «ОСТОРОЖНО, ПЕШЕХОДЫ!», расположенное перед переходом. Таким образом, водитель заранее знает, что сейчас на «зебре» — пешеход, поэтому самое время притормозить. «Умный пешеходный переход» состоит из двух датчиков движения, двух информационных табло и оборудования для сбора и обработки информации.

Петр Козловский, директор Пермского филиала «Ростелекома»: «Одновременно с интеллектуальным пешеходным переходом мы запустили в Березниках еще один проект. На перекрестке улиц Мира и Юбилейная наши специалисты смонтировали умный светофор. В основе этого решения используется контроллер с возможностью управления светофорным объектом по GSM-сигналу. Данный перекресток выбран не случайно, он регулярно становится причиной автомобильных пробок из-за плотного скопления транспорта, особенно в часы пик, так что наша цель — разгрузить перекресток, увеличить среднюю скорость поездки для водителей и сократить время задержек в пути».

Благодаря умным технологиям, можно дистанционно контролировать работу светофоров и управлять ими. Кроме того, система автоматически способна уведомлять о нештатных ситуациях.

Еще один проект, реализованный «Ростелекомом» в Березниках, — интеллектуальная система управления наружным освещением. 49 новых светодиодных светильников установили на улицах Пятилетки и Свердлова. Управлять ими можно дистанционно в реальном времени с помощью специального модуля, благодаря чему ожидается экономия электроэнергии до 40—70%.

«Ростелеком» в прошлом году запустил в Березниках несколько пилотных проектов, среди которых система внутридворового видеонаблюдения в микрорайоне Любимов для повышения уровня безопасности на придомовой территории и проект по модернизации тепловых пунктов и диспетчеризации социальных объектов, который обеспечивает контроль за потреблением ресурсов и дает возможность более эффективно управлять теплоснабжением на основе данных мониторинга и аналитики.