"Сибцем" модернизировал электроснабжение карьера Тимлюйского цементного завода

На Тимлюйском цементном заводе в Бурятии закончили модернизацию системы электроснабжения главной сырьевой базы предприятия, цеха «Горный», а также соседнего поселка. Инвестиции в проект составили 38 млн рублей, сообщает во вторник, 5 ноября холдинг «Сибирский цемент». В этом году «Тимлюйцемент» освоил новый участок с содержанием известняка — Таракановский карьер.



Модернизация системы энергоснабжения началась больше года назад. Специалисты установили комплектное распределительное устройство напряжения и комплектную трансформаторную подстанцию, а также завершили строительство кабельной эстакады, соединяющей оба объекта со зданиями конусной и щековой дробилок цеха «Горный».

Новые устройства оснащены автоматическими выключателями, системой защиты и блокировки для минимизации аварийных простоев механизмов и увеличения надежности снабжения цеха электричеством.

В конце сентября открытое распределительное устройство претерпело реконструкцию, был смонтирован новый контур заземления. Выработавшие ресурс разъединительные устройства сменил новый разъединитель с возможностью ручного отключения. Система автоматики нового трансформатора отрегулирована так, чтобы поддерживать близкую к постоянной температуру агрегата.



Вложенные за два года в модернизацию 38 млн рублей помогут сделать энергообеспечение карьера и соседнего поселка Горный более стабильным — как и работу завода в целом, — считает управляющий директор «Тимлюйцемента» Владимир Кличко.



Цех «Горный» в этом году освоил новый участок главной сырьевой базы завода — Таракановского карьера. Для разработки стало доступно 17 млн тонн известняка — такой запас сырья обеспечит бесперебойное производство цемента в ближайшие 20–25 лет. К началу работ горняки приступили в марте — через два месяца добытое на новом участке сырье поступило в производство.



«Тимлюйцемент» основан в 1953 году. Сейчас завод проектной мощностью 800 тысяч тонн цемента в год имеет три технологических линии, работающие по мокрому способу. В качестве технологического топлива используется каменный уголь. Инвестиции 2019 года в обновление производственных мощностей завода холдинг «Сибцем» оценил в 211 млн рублей.

jcement.ru