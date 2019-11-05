Введена в промышленную эксплуатацию система дистанционного управления мощностью Исянгуловской СЭС

1 ноября филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала» (ОДУ Урала), «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Башкортостан» (Башкирское РДУ) совместно с группой компаний «Хевел» ввели в промышленную эксплуатацию систему дистанционного управления режимами работы Исянгуловской солнечной электростанции (СЭС).

Система дистанционного управления СЭС из диспетчерского центра Башкирского РДУ введена в работу после успешного завершения ее опытной эксплуатации, которая длилась с июля 2019 года. Исянгуловская СЭС установленной мощностью 9 МВт стала второй солнечной электростанцией в операционной зоне Башкирского РДУ, на которой реализован проект дистанционного управления из диспетчерского центра Системного оператора. Напомним, что в сентябре этого года впервые в России введена в промышленную эксплуатацию система дистанционного управления режимами работы Бурибаевской СЭС из Башкирского РДУ.

При реализации проекта на Исянгуловской СЭС активно применялся опыт пилотного проекта на Бурибаевской СЭС, в том числе опробованные технические и организационные решения, что позволило существенно упростить и ускорить внедрение дистанционного управления Исянгуловской СЭС. Некоторые особенности этой СЭС, в частности применение на ней компанией «Хевел» в рамках государственной политики импортозамещения контроллеров и АСУ ТП российского производства, потребовали перенастройки программного обеспечения и алгоритма реализации команд.

Дистанционное управление активной и реактивной мощностью электростанции увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме, а также позволяет осуществлять оперативное обслуживание СЭС оперативно-выездной бригадой без постоянного дежурства оперативного персонала на объекте.

Для реализации проекта дистанционного управления мощностью Исянгуловской СЭС был совместно разработан совместный план-график его выполнения, проведены испытания, а также опытная эксплуатация дистанционного управления режимами работы Исянгуловской СЭС из Башкирского РДУ. Опытная эксплуатация системы проводилась в соответствии с утвержденной программой, предусматривающей операции по изменению активной и реактивной мощности СЭС, в том числе с полным прекращением выдачи мощности. Также были проведены испытания с полным отключением Исянгуловской СЭС от сети и последующей подачей напряжения на электростанцию для проверки автоматического включения в работу инверторов с возобновлением выдачи активной и реактивной мощности в сеть.

Дистанционное управление режимами работы СЭС наряду с развитием дистанционного управления оборудованием подстанций, внедрением в ЕЭС России систем мониторинга запасов устойчивости и централизованных систем противоаварийной автоматики третьего поколения, а также другими проектами, реализуемыми Системным оператором в сотрудничестве с субъектами отрасли, является еще одним реальным шагом к цифровизации энергетики.

Уже сегодня суммарная установленная мощность СЭС в энергосистеме Республики Башкортостан составляет 44 МВт, а всего в Объединенной энергосистеме Урала достигла 304 МВт, что сопоставимо с установленной мощностью крупной тепловой электростанции, например, такой, как Стерлитамакская ТЭЦ (320 МВт). При дальнейшем увеличении количества и суммарной доли генерации на базе ВИЭ в электроэнергетическом балансе ЕЭС России значимость дистанционного управления режимами работы таких электростанций будет возрастать. Системный оператор и компания «Хевел» планируют дальнейшее распространение технологии дистанционного управления мощностью СЭС в Алтайской и Оренбургской энергосистемах как на уже действующих, так и на строящихся объектах солнечной генерации.

Фото ГК "Хевел"