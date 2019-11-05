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Завершен ремонт силового оборудования подстанций, питающих нефтегазовые предприятия южных районов ЯНАО

Завершен ремонт силового оборудования подстанций, питающих нефтегазовые предприятия южных районов ЯНАО

5 ноября 2019, 10:15
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 

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Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ремонт трех автотрансформаторов на подстанциях 500 кВ «Муравленковская» и 220 кВ «Янга-Яха» в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Суммарная мощность энергообъектов составляет порядка 1150 МВА. Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения городов Ноябрьска и Муравленко с общим населением более 138 тыс. человек, а также крупных промышленных потребителей региона, включая предприятия ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть».

Произведен ремонт двигателей обдува системы охлаждения и маслонасосов, контактора и провода переключающего устройства регулирования напряжения под нагрузкой, фильтров и охладителей. Также выполнено диагностическое обследование активной части автотрансформаторов. После высоковольтных испытаний оборудование поставлено под рабочую нагрузку. 

Подстанции 500 кВ «Муравленковская» и 220 кВ «Янга-Яха» – узловые центры питания энергосистемы ЯНАО. Объекты обеспечивают электроснабжение потребителей южных районов региона, участвуют в выдаче мощности крупных объектов генерации – Нижневартовской, Уренгойской и обеих Сургутских ГРЭС.

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