Завод "Энергокабель" получил новые сертификаты соответствия ЕАС на свои изделия

Этой осенью Завод «Энергокабель» сертифицировал кабели огнестойкие с медными жилами, с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, на номинальное напряжение до 220/380 кВ включительно. Сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) выданы Органом по сертификации продукции машиностроения ФГУП «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия» 16 октября 2019 года по результатам успешно пройденных испытаний.

Полный перечень марок, на которых распространяется действие сертификатов, приведен в документе.