Evolve Energy представила AI-платформу для управления энергопотреблением

Стартап Evolve Energy из Хьюстона, США представил AI-платформу для управления энергопотреблением и повышения доли возобновляемой энергии в сети. Решение было разработано при поддержке инвесторов из Tesla, Boston Consulting Group и ряда крупных энергетических компаний, сообщил ресурс PRNewswire.

"Задача Evolve Energy - изменить ситуацию в розничной энергетике, чтобы стать надежным советником для наших клиентов и помочь им найти методы оптимизации в отношении потребления энергии, которые позволят сократить затраты и снизить количество вредных выбросов", - отметил соучредитель и генеральный директор компании Майкл Ли.

Используя алгоритмы машинного обучения, платформа легко подключается к домашним устройствам и позволяет оптимизировать энергопотребление в сети за счет использования доступной на данный момент энергии из альтернативных источников. AI-алгоритмы дают возможность точно определить периоды максимальной выработки солнечной и ветряной энергии, тем самым позволяя пользователям сократить углеродный след.

Решение Evolve Energy не только позволяет получить доступ к возобновляемой энергии по оптовым ценам, но и предоставляет клиентам аналитические инструменты для мониторинга энергопотребления. Оформить ежемесячную подписку за $10 и подключиться к новой платформе пользователи могут с помощью мобильного приложения, доступного на iOS и Android. По предварительным оценкам, регулярное использование платформы Evolve Energy может сократить затраты на электроэнергию на 30-40%.