Губернатор Омской области и представитель Республики Казахстан оценили цифровые технологии Россети Сибирь

6 ноября в Омске открылся XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана, регион ждал его целый год. Это уникальная возможность показать себя и здесь же, на одной площадке, наладить диалог деловых кругов двух стран.

Так, компания «Россети Сибирь» по приглашению Губернатора Омской области открыла свою площадку, где представила достижения и собственные разработки в области цифровых технологий, направленных на повышение эффективности деятельности операторов энергетических сетей: в том числе презентацию эффектов от реализации проекта «Цифровой район электрических сетей», достижения в области использования удаленных систем интеллектуального мониторинга и диагностики, основанные на новых методиках анализа технического состояния сетей.

На стенде в выставочном павильоне главу региона Александра Буркова и вице-министра торговли и интеграции республики Казахстан Кайрата Торебаева встретил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин. Он рассказал о цифровом настоящем и будущем энергетики, о геомодуле – цифровой карте «Россети Сибирь». Губернатора Омской области в частности заинтересовал проект цифрового района электрических сетей (РЭС), которым можно управлять дистанционно. К слову, в Омске уже есть подстанция, которая управляется дистанционно, это «Прибрежная».

Также Павел Акилин пояснил, как работает автоматизированная система мониторинга и диагностики (АСМД). По его словам, глобальные мировые тенденции в энергетике – это электрификация крупных секторов экономики и цифровизация сетей. В России, напомнил Акилин, она развивается в рамках глобальной программы «Цифровая трансформация 2030».

- Чтобы успеть за этими изменениями, к ним надо готовиться уже сегодня. И сейчас роль электросетевых компаний, таких, как Россети Сибирь, также меняется: уже недостаточно быть просто оператором инфраструктуры, нужно становиться первыми в сфере цифровизации, и у нас в компании уже есть свои наработки, - подчеркнул Павел Акилин.

Короткая, но плодотворная встреча закончилась рукопожатием губернатора Омской области и генерального директора компании «Россети Сибирь». Отметим, стенд вызвал большой интерес у гостей из Казахстана: участников форума удивили новые инструменты и цифровые технологии, которые внедряются в компании. Сейчас Россети Сибирь обеспечивает электроэнергией 13 млн потребителей из девяти регионов Сибири и Дальнего Востока.

Энергокомпания «Россети Сибирь» обладает высоким потенциалом для цифрового развития. На базе уникальной инфраструктуры, которую выстраивает компания, могут развиваться новые виды деятельности (нетарифные услуги и сервисы), способные дать в будущем синергетические эффекты. Внимание гостей форума привлекли презентация геоинформационной системы Россети Сибирь, позволяющей управлять техническими сетевыми объектами, осуществлять ситуационное управление сетями и упростить реализацию технологического присоединения, а также инженерные разработки, готовые к масштабированию: уникальная быстровозводимая опора, использование которой позволяет серьезно сократить время на проведение аварийно-восстановительных работ; оборудование для линий электропередачи 20 кВ, использование которого более эргономично и целесообразно в определенных условиях. Кстати, последний проект был реализован совместно с казахстанскими разработчиками и впервые на сетях Россети Сибирь применен в сентябре на Дальнем Востоке – при электрификации отдаленных поселков Приморского края.

XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества» состоится в Омске 6–7 ноября 2019 года. В нем принимают участие президенты обеих стран, а организаторами форума выступают Минэкономразвития России и Министерство национальной экономики Казахстана.