Кластер транспортного машиностроения может быть создан в Тверской области к 2024 году

Правительство Тверской области совместно с "Трансмашхолдингом", который является крупнейшим в России производителем техники для железнодорожного и городского рельсового транспорта, планируют к 2024 году создать в регионе кластер инновационного транспортного машиностроения, сообщил в среду журналистам глава региона Игорь Руденя.

"Сегодня было принято решение о создании рабочей группы по развитию машиностроительного кластера, обсудили план работы на ближайшие пять лет, потому что мы рассматриваем создание кластера в среднесрочной перспективе. Кластер создается на базе Тверской агломерации, куда входит город Тверь, Калининский район, город Торжок и Торжокский район", - сказал Руденя по итогам выездного заседания комитета по транспортному машиностроению "Союз машиностроителей России", проходившего в Твери.

В пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что срок реализации проекта - 2020-2024 годы. "Предполагается локализация производств - от выпуска компонентов до современных вагонов нового поколения для скоростных поездов. Предполагаемый объем инвестиций из всех источников составит свыше 6,5 млрд рублей. Планируется создание более 17,7 тыс. рабочих мест", - сказал собеседник агентства, добавив, что якорным предприятием кластера станет Тверской вагоностроительный завод.

По словам Рудени, планируется принятие регионального закона о налоговых льготах для потенциальных резидентов кластера.

"Кроме того, мы совместно с Министерством промышленности РФ, "Трансмашхолдингом" обсуждаем вопрос о создании социальной инфраструктуры для развития сегмента машиностроения. Генпланом города Твери и Калининского района будет предусмотрено создание нового микрорайона с условным названием "Квартал машиностроителей". Это малоэтажное жилищное строительство, покупать квартиры смогут те, кто будет развивать машиностроительный кластер", - сказал губернатор, уточнив, что там также планируется построить детские сады и школы.

В Тверском регионе работает ключевой партнер "Трансмашхолдинга" - компания "Транспортные компоненты", которая в 2018 году стала собственником Торжокского вагонзавода, признанного банкротом в 2016 году. Инвестор обеспечил погашение задолженности по зарплате перед сотрудниками и планирует развивать на площадке производство комплектующих из металла.

Также в состав холдинга входит Тверской вагоностроительный завод. Всего на территории тверского региона насчитывается 15 предприятий транспортного машиностроения.