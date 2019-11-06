"Россети Янтарь" приняли участие в международной конференции в Польше

Мероприятие под названием «Будущие тенденции в области энергетики и электромобильности в регионе Южной Балтики» состоялось 25 октября в Гданьске. Около 50 экспертов из Швеции, Дании, Польши, Литвы, Латвии и России представили проекты возобновляемой энергетики и развития электрозарядной инфраструктуры для электротранспорта, обменялись опытом и обсудили перспективы сотрудничества. Организатором события выступил Балтийский институт региональных отношений (BISER) совместно с партнерами программы UMBRELLA Interreg South Baltic.

О расширении сектора электрической мобильности в Калининградской области рассказал директор дирекции по стратегическому развитию «Россети Янтарь» Андрей Задорожный.

С целью создания условий для внедрения автономного общественного и частного электротранспорта сетевая компания в 2017 году начала установку электрозарядных станций (ЭЗС). Сейчас на карте области – 6 электрозаправок «Россети Янтарь».

«Развитие в регионе инноваций в той или иной сфере невозможно без диалога и обмена лучшими практиками с научным мировым сообществом, а тем более сотрудничества с приграничными странами. Уникальное расположение Калининградской области обеспечивает приток туристов из соседних стран, и в том числе тех, которые передвигаются на электромобилях. Места расположения электрозарядных станций создают так называемую «зелёную дорогу», которая без труда позволяет пересечь на электромобиле регион от границы с Польшей до границы с Литвой на Куршской косе», - отметил Андрей Задорожный.

Для удобства владельцев автомобилей калининградские энергетики первыми в России запустили полномасштабный сервис оказания услуг по зарядке электротранспорта с функцией биллинга без использования RFID-карт. С помощью мобильного приложения Unitcharge можно на интерактивной карте найти ближайшую электрозарядную станцию и посмотреть, свободна ли она, а также оплатить зарядку экокара в любое время. Чтобы заправить электромобиль, достаточно указать, сколько киловатт-часов необходимо, а программа автоматически определит сумму затрат в рублях. Контролировать весь процесс можно на экране мобильного устройства.

Напомним, ЭЗС «Россети Янтарь» расположены на парковочных стоянках: головного офиса компании по улице Театральная, 34; отеля «Ибис» на Московском проспекте; санатория «Энергетик» на улице Балтийская, 2 в Светлогорске; здания администрации в Янтарном; ФОКа «Янтарь» в Зеленоградске; национального парка «Куршская коса».