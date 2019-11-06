РусГидро модернизировало 15 из 18 гидротурбин Чебоксарской ГЭС

На Чебоксарской ГЭС ввели в эксплуатацию обновленный гидроагрегат № 11 – с модернизированными турбиной и генератором. Таким образом, в рамках программы комплексной модернизации РусГидро в проектный поворотно-лопастной режим переведены уже 15 из 18 гидротурбин станции.

Лопасти гидротурбин Чебоксарской ГЭС, введенных в эксплуатацию в 1980-х годах, в результате проектной ошибки потеряли возможность разворота, и их пришлось зафиксировать в пропеллерном режиме, что снизило эффективность работы турбин. Восстановление проектного поворотно-лопастного режима рабочих колес турбин проходит на предприятиях концерна «Силовые машины».

Помимо гидротурбины, обновление коснулось и второго элемента гидроагрегата – гидрогенератора. Гидроагрегат № 11 стал уже восьмой станционной машиной, где одновременно с реконструкцией турбины заменили статор генератора. Новое оборудование, также производства «Силовых машин», отличается улучшенными эксплуатационными характеристиками. Работы по монтажу гидроагрегата выполнили специалисты дочерней компании «РусГидро» - АО «Гидроремонт-ВКК».

Модернизация гидросилового оборудования Чебоксарской ГЭС продолжается, сегодня на гидроагрегате № 4 началась сборка нового статора. Гидротурбина этого гидроагрегата была реконструирована ранее, в 2012 году.

Модернизация Чебоксарской ГЭС направлена на повышение безопасности и надежности работы оборудования станции, сокращение ремонтных и эксплуатационных затрат. Ее график согласован с Системным оператором Единой энергосистемы и не ограничивает энергоснабжение потребителей.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации (ПКМ) гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменено 60 гидротурбин, 35 генераторов, 57 трансформаторов, 263 высоковольтных выключателя, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате замены оборудования на более эффективное мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 410,5 МВт.