Швеция планирует прекратить субсидирование ветровых проектов в 2021 г.

Швеция вслед за Норвегией планирует прекратить субсидирование материковых ВЭС в конце 2021 г., поскольку, по мнению министерства энергетики страны, электростанции начали получать прибыль и более не нуждаются в государственной поддержке. Швеция (с 2003 г.) и Норвегия (с 2012 г.) поддерживают развитие ВИЭ-генерации, в том числе, ветрогенерации, посредством общего рынка сертификатов на электроэнергию, который обеспечивает гарантированную поддержку любых новых проектов в течение 15 лет.

С 2012 по 2020 гг. Швеция и Норвегия намерены увеличить производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии на 28,4 ТВт*ч благодаря рынку сертификатов. В июне 2017 г. парламент Швеции принял решение о новом целевом показателе потребления электроэнергии из возобновляемых источников энергии до 2030 г. К 2030 г. планируется увеличить производство электроэнергии из ВИЭ еще на 18 ТВт*ч.

Швеция продолжит поддержку проектов материковых ветропарков, расширяя программу, направленную на изучение перспективных для строительства ВЭС участков. Правительство также намерено сократить расходы на подключение ВИЭгенерации к распределительной сети, которое в настоящий момент финансируется из государственного бюджета или сетевым оператором.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata