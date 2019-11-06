Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" поставит топливо для новых энергоблоков АЭС "Сюдайпу" (Китай)

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» заключила с китайскими компаниями CNEIC, CNLNPC и CNSP (входят в состав Китайской национальной ядерной корпорации, CNNC) контракт на поставку ядерного топлива для будущих энергоблоков №3 и № 4 АЭС «Сюдайпу» (Китай).

Два новых энергоблока российского дизайна поколения «3+» с реакторами ВВЭР-1200 будут построены на площадке АЭС «Сюдайпу» на северо-востоке Китая в округе Хулудао провинции Ляонин. Контракт включает поставки тепловыделяющих сборок для начальной загрузки реакторов, а также последующих перегрузок. Координацию переговоров по контракту осуществляло АО «Русатом Оверсиз» в рамках продвижения на зарубежных рынках интегрированного предложения Госкорпорации «Росатом».

Ранее, в июле 2019 года Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» и китайские партнеры подписали контракт на поставку топлива для энергоблоков № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань».

«Между Росатомом и Китайской национальной ядерной корпорацией CNNC многие годы развивается стратегическое партнерство, в том числе в ядерном топливном цикле. Это не только поставки топлива для реакторов ВВЭР, но и производственная кооперация, которая включает изготовление в Китае топлива российского дизайна. АО «ТВЭЛ» обеспечивает технологическое развитие линии по производству топлива ВВЭР на Ибиньском топливном заводе, внедрение удлиненных топливных циклов на китайских энергоблоках ВВЭР, а также участвует в создании топлива для китайских реакторов на быстрых нейтронах. Эти проекты выполняются в рамках межгосударственных соглашений и протоколов и закладывают основу для нашего долгосрочного сотрудничества в атомной области на десятилетия вперед», - отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

«С нашими китайскими партнерами мы проделали значительный объем работы по подготовке к подписанию пакета контрактов на сооружение АЭС «Сюйдапу» и АЭС «Тяньвань», а также по демонстрационному китайскому реактору на быстрых нейтронах CFR-600. На сегодня мы уже приступили к реализации данных соглашений и при этом обсуждаем с китайскими партнерами реализацию новых совместных проектов», - заявил президент АО «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов.

Для справки:

Контракт на поставку топлива для новых блоков АЭС «Сюдайпу» является частью масштабной комплексной программы сотрудничества России и Китая. В частности, речь идет о сооружении четырех новейших атомных энергоблоков поколения «3+» на площадках АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу», а также о проекте демонстрационного китайского реактора на быстрых нейтронах CFR-600. Пакет межправительственных документов по этим проектам был подписан 8 июня 2018 года в рамках встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству стабильных изотопов, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реактора в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

CNEIC (Китайская корпорация ядерно-энергетической промышленности) – специализированная компания в составе Китайской национальной ядерной корпорации CNNC, занимающаяся экспортом/импортом урановой продукции, оборудования, а также технологий АЭС и ядерного топливного цикла.

CNLNPC (Ляонинская ядерная энергетическая корпорация) - специализированная компания в составе Китайской национальной ядерной корпорации CNNC, координирующая проекты сооружения новых энергоблоков на площадке АЭС «Сюйдапу».

CNSP (Сунэнская ядерная энергетическая корпорация) – компания-оператор энергоблоков № 7 и № 8 АЭС «Тяньвань», также координирующая вопросы топливообеспечения новых блоков АЭС «Сюдайпу» с аналогичными реакторными установками.