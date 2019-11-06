В Башкортостане новый резидент ТОСЭР создаст 142 рабочих места

Министерством экономического развития России в Реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития зарегистрирован очередной резидент – Научно производственный центр эффективных нестандартных технологий Общество с ограниченной ответственностью «Юпитер» (НПЦ ЭНТ ООО «Юпитер»).



Компания НПЦ ЭНТ ООО «Юпитер» планирует на ТОСЭР «Белебей» организовать производство пиломатериалов и арболитовых панелей. Общая стоимость инвестиционного проекта составит порядка 322 млн рублей. Социальный эффект выражается в создании 142 новых рабочих мест.



Справочно:

В реестр резидентов ТОСЭР, формируемый Минэкономразвития России, на 6 ноября 2019 года включено 30 инвесторов из республики (13 – г. Кумертау, 13 – г. Белебей, 2- г. Нефтекамск, 1- г. Белорецк, 1- г. Благовещенск).



Пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ

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