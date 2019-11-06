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В центре Рязани построят новое здание прокуратуры с тренажерным залом

В центре Рязани построят новое здание прокуратуры с тренажерным залом

6 ноября 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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В центре Рязани, на пересечении улиц Горького и Введенской, будет построено административное здание прокуратуры Рязанской области. Техзадание на строительство опубликовано на сайте Госзакупок.Цена контракта — 120 млн рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета.

В проектной документации сказано, что объект представляет собой трехэтажное здание с подвалом, на уровне второго этажа будет переход в существующее здание прокуратуры. В подвале разместятся: архив, кладовая, а также тренажерный зал, зал силовых тренировок, душевые, санузлы и др. На первом этаже запланированы вестибюль, гардероб, помещение охраны, санузлы, комната психологической разгрузки, канцелярия, приемная граждан, рабочие кабинеты, конференц-зал, буфет, подсобные помещения. На втором этаже: рабочие кабинеты, санузлы, переход, канцелярия, архив и др. На третьем этаже: рабочие кабинеты, зал коллегии, санузлы и др.

Новое здание будет в желто-коричневых оттенках. «Основные цвета отделки проектируемого фасада приняты в соответствии с фасадом существующего здания прокуратуры для их визуального объединения», — говорится в документе.

Ориентировочные сроки строительства — декабрь 2021 года.

Фото: проектная документация.

vidsboku.com

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