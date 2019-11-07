 
Встречи

Анатолий Тихонов: "Для энергетической отрасли цифровизация - необходимость"

Анатолий Тихонов: Для энергетической отрасли цифровизация - необходимость

7 ноября 2019, 14:50
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ГИС ТЭК

Обсудить на форуме

202 просмотра

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Тихонов в программе «Энергетика» на телеканале РБК рассказал о ходе цифровизации в ТЭК, а также о создании единой государственной информационной системы – ГИС ТЭК.

Анатолий Тихонов подчеркнул, что для энергетической  отрасли цифровизация  - это необходимость. По его словам, цифровые проекты внедряются российскими компаниями на основе лучших международных практик, а некоторые даже с опережением.

Замминистра также отметил, что Минэнерго России, руководствуясь национальным проектом «Цифровая экономика», помогает компаниям осуществлять политику цифровизации.

«В первую очередь, наша задача - это снижение административных барьеров,  обучение кадров, обмен опытом. В том числе, мы ставим для себя задачу, чтобы лучшие технологии смогли быть не просто тиражированы, но и экспортноориентированы», - сказал он.

Анатолий Тихонов также рассказал о том, какие задачи ставит перед собой созданная система ГИС ТЭК.

«Для нас целью является именно на базе той информации, которую мы будем получать, прогнозировать и в итоге принимать управленческие решения. Это принципиально новая современная система, которая, на наш взгляд, позволит реализовать все те задачи, которые мы ставим перед отраслью и которые Правительство ставит перед Минэнерго России», - сказал он.

Кроме этого, замглавы энергетического ведомства отметил, что программное обеспечение ГИС ТЭК  было создано на базе российского программного комплекса. Он добавил, что существуют качественные российские продукты, которые уже вошли в реестр Минкомсвязи России. Был проведен конкурс на аналитическую подсистему, и его выиграла российская компания.

«Тот продукт, который сегодня получился, на основе чего создаются информационно-аналитические материалы, позволяет нам с уверенностью сказать, что мы впервые в такой серьезной системе внедрили российский продукт, который по своим качественным характеристикам не только не уступает, но и превосходит западный аналог», - пояснил Анатолий Тихонов.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: Министерство энергетики РФ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Встречи
Генеральный директор
Александр Новак выступил с докладом в рамках
Александр Новак встретился с депутатами фракций
Четвертую промышленную революцию и цифровизацию обсудили на Деловом инвестиционном саммите АСЕАН

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно