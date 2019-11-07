Двухуровневая развязка появится в Белгороде

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7 ноября 2019, 17:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Специалисты управления дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области объявили тендер на строительство двухуровневой развязки. Дорога должна связать центр Белгорода с местным аэропортом и обойдётся бюджету в 376 млн рублей.
Развязка будет строиться в рамках областной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014–2020 годы». По условиям тендера строители к работам должны приступить уже в этом месяце.
Напомним, что строительная бригада должна выдать гарантию на основной слой асфальбетона на 8 лет. На развяке будет установлено светодиодное освещение. Строители намерены завершить работы до 20 ноября будущего года. Протяжённость развязки сотавит почти 1,5 км.
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