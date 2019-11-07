Энергетики "Россети Московский регион" повышают надежность энергоснабжения потребителей г.о. Воскресенск

Энергетики компании «Россети Московский регион» повышают надежность энергоснабжения потребителей, продолжая оснащать распределительные сети восточного Подмосковья реклоузерами. Их установка производится в рамках соответствующих целевых инвестиционной и ремонтной программ компании.

Энергетики мобильной бригады Воскресенского РЭС Восточных электрических сетей (ВЭС) совместно с коллегами компании-производителя инновационной вакуумной коммутационной техники «Таврида Электрик» выполнили показательный шеф-монтаж современного реклоузера на воздушной линии 10 кВ вблизи села Федино. За ним наблюдали коллеги из остальных 10-и районов электрических сетей восточного филиала компании.

В ходе работ энергетики на опоре на высоте около шести метров (чуть ниже проводов) установили высоковольтный модуль и два трансформатора, а ниже – шкаф с управлением. Установка автоматического пункта секционирования нового поколения с элементами цифровизации длилась более трех часов.

Теперь на территории г.о. Воскресенск работают 36 реклоузеров. До конца года специалисты ВЭС смонтируют еще один аппарат с двухсторонней защитой для улучшения обслуживания потребителей в селе Виноградово. В дальнейших планах энергетиков – до 2025 года увеличить количество реклоузеров на Воскресенской земле до 72 штук.

Реклоузер предназначен для автоматического управления и защиты воздушных линий 6-10 кВ. Его применение в распределительных сетях позволяет значительно повысить надежность электроснабжения потребителей за счет минимизации отключенных абонентов на период времени восстановления энергоснабжения при возможных неисправностях на ЛЭП.

Энергетики отмечают надежность и многофункциональность реклоузера: он позволяет автоматизировать процесс поиска и локализации повреждений на линии, оптимизировать работу диспетчерского и оперативного персонала, повысить технический уровень эксплуатации электросететй и, в конечном счете, создать управляемые и автоматизированные распределительные сети нового, цифрового поколения.

Налицо и значительное сокращение затрат на обслуживание электрических сетей: минимальный срок бесперебойной работы реклоузеров составляет не менее 25 лет.

Подобные аппараты хорошо зарекомендовали себя не только в России, но и во многих странах ближнего (Казахстан, Украина, Литва) и дальнего зарубежья (Югославия, Сербия, Болгария, Вьетнам, Германия, Австралия, Великобритания, Южная Африка, Чили и др.).

Как отметил заместитель главного инженера по распределительным сетям ВЭС Сергей Вербицкий, за предыдущие шесть лет на территории обслуживания восточного филиала установлено 102 аппарата нового поколения. К 2025 году их количество увеличится до 410 штук.