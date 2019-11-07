Федеральная сетевая компания ввела в работу цифровую систему контроля за силовым оборудованием на подстанции 500 кВ "Хабаровская"

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») установила цифровые устройства автоматики управления и релейной защиты силовых автотрансформаторов на подстанции 500 кВ «Хабаровская» – одном из главных центров питания Дальнего Востока, участвующем в выдаче мощности каскада Бурейских ГЭС. В результате повышена эффективность работы энергообъекта, снижен до минимума риск аварий.

В рамках проекта внедрено 16 микропроцессорных панелей релейной защиты и автоматики российского производства на двух автотрансформаторах мощностью 125 МВА каждый. Новое оборудование компактнее электромеханических аналогов и имеет функцию самодиагностики. Оно позволяет проводить дистанционный контроль состояния устройств и оперативно реагировать на любые отклонения, предотвращая неправильную работу устройств релейной защиты и автоматики при возникновении аварийных ситуаций.

Ранее на подстанции были введены в работу микропроцессорные устройства релейной защиты трансформаторного оборудования 220 кВ, восьми линий электропередачи класса напряжения 220 кВ и четырех ЛЭП 500 кВ, обеспечивающих транзит электроэнергии от электростанций Амурской области в Еврейскую автономную область, Хабаровский и Приморский края.

В 2025 годах аналогичные работы будут проведены еще на двух крупных центрах питания – подстанциях 500 кВ «Дальневосточная» в Приморье и «Амурская» в Приамурье.