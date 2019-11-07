Глава Россети Сибирь Павел Акилин: своевременная диагностика – залог снижения затрат на ремонт энергооборудования

В Омске продолжается XVI Межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. Полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло посетил площадку компании «Россети Сибирь».

Напомним, компания «Россети Сибирь» по приглашению Губернатора Омской области открыла свою площадку на форуме в Омске, где представила достижения и собственные разработки в области цифровых технологий.

Полномочному представителю Президента РФ в СФО Сергею Меняйло знакомы многие инструменты развития цифровизации, которые внедряет Россети Сибирь: Генеральный директор компании Павел Акилин и полпред Сергей Меняйло встречались и обсуждали эту тему не раз. Сегодня Павел Акилин коротко рассказал Сергею Меняйло, который посетил стенд в сопровождении Губернатора Омской области Александра Буркова, о системе АСМД (автоматизированная система мониторинга и диагностики), внедренной в компании сравнительно недавно. На силовые трансформаторы на подстанциях устанавливается диагностическое оборудование российских компаний «Димрус» и «Интера», и данные о состоянии оборудования передаются в режиме реального времени в службу диагностики и Центр управления сетями Россети Сибирь. Результатом внедрения АСМД является снижение инвестиционных и операционных затрат на ремонт, обслуживание и замену оборудования, а также повышение наблюдаемости сети и скорости принятия решений в случае возникновения нештатной ситуации.

— Анализ данных АСМД позволяет в режиме реального времени определить «здоровье» высоковольтного трансформатора, определить вероятность отказа оборудования. Своевременная диагностика дает возможность заблаговременно запланировать мероприятия по обслуживанию высоковольтных трансформаторов, минимизировать риски, — пояснил гостям стенда Павел Акилин.

Губернатор Омской области Александр Бурков также отметил важность постоянного мониторинга систем.

Проект АСМД вошел в перечень пилотных проектов ПАО «Россети» и номинируется к тиражированию на всей территории России.

Гости стенда пожелали успехов компании Россети Сибирь, которая является лидером на российском рынке по внедрению новейших цифровых технологий в сфере энергетики.

Напомним, компании «Россети Сибирь» реализуетпрограмму «Цифровая трансформация 2030», которая предполагает эволюцию всей структуры электроэнергетики макрорегионов Сибири и Дальнего Востока.