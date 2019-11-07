Кабмин направит 15 млрд рублей 36 регионам на модернизацию дорог

Правительство выделит 15 млрд рублей на модернизацию дорог в 36 регионах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина.

"Выделим около 15 млрд рублей на модернизацию дорожной сети в 36 регионах, дополнительные средства пойдут на финансирование отдельных объектов в крупных городах и городских агломерациях", - сообщил он.

Говоря о распределении различных субсидий и трансфертов, Медведев добавил, что в рамках программы "Цифровая экономика" правительство направит 3 млрд рублей 13 пилотным регионам, которые внедряют цифровую модель образования. По его словам, эти деньги пойдут на развитие инфраструктуры, модернизацию кабельных сетей, компьютерных сетей в 1700 школах, а также на создание систем комплексной безопасности.

Кроме того, с учетом фактической потребности регионов будут перераспределены средства для выплат семьям, где рождается третий и последующие дети до достижения ими трех лет. Перераспределение коснется 21 региона.