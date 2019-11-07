Ленинградская АЭС-2: на втором энергоблоке ВВЭР-1200 смонтировали систему для защиты здания реактора и окружающей среды на 100 лет

На втором энергоблоке ВВЭР-1200 ЛАЭС смонтирована система предварительного напряжения внутренней защитной оболочки здания реактора: специалисты подрядной организации натянули внутри оболочки 76 горизонтальных и 50 вертикальных стальных сверхпрочных канатов. Канаты сеткой обжали здание реактора, придав конструкции еще большую прочность и безопасность. Для контроля силы натяжения канатов в защитной оболочке установили специальные датчики.

«Готовность системы преднапряжения – важный этап на пути ввода блока в эксплуатацию. После завершения всех работ по зданию реактора мы испытаем его двойную оболочку избыточным давлением, чтобы подтвердить ее плотность и прочность. При эксплуатации оболочка полностью исключит выход радиоактивности в окружающую среду и защитит реакторное отделение от внешних воздействий – гипотетических ураганов, землетрясений, снега, наводнений, падения самолета и других», - рассказал главный инженер ЛАЭС-2 Александр Беляев.

Срок службы системы преднапряжения – 60 лет с возможностью продления до 100 лет, т.к. канаты можно заменить или подтянуть.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».