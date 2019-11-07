Новую сцену Театра Европы достроят к 2022 году за 38 млн рублей

Проект новой сцены Академического Малого драматического театра — театра Европы в Петербурге продолжат разрабатывать. Её строительство должны завершить в 2022 году, сообщает компания RosTender.

Более вместительная сцена, которая появится на Звенигородской улице, 7а, будет отвечать всем запросам театра. Контракт на проектирование и строительство, стоимость которого составила 146 млн рублей, подписали еще в 2013 году. Театрально-декорационные мастерские не полностью выполнили свои обязательства, в связи с чем Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации пришлось найти другую подрядную организацию.

Победителя определят 5 декабря. Будущий подрядчик получит 37,6 млн рублей. На эти средства предстоит продолжить «разработку рабочей документации по объекту». Заявки можно подать до 28 ноября.

Ранее проектировщика новой сцены МДТ признали потерпевшим в деле о хищении 45 млн.

Фото: АГН Москва/ globallookpress.com