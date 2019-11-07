Росатом запускает масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера

Госкорпорация «Росатом» запустила масштабный проект по созданию отечественного квантового компьютера. Проект реализуется в рамках Соглашения о намерениях между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией «Росатом» о развитии высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Бюджет проекта составит более 20 млрд рублей.

Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий. В «Росатоме» разработкой квантовых вычислителей занимается ВНИИА им. Н.Л. Духова. Над созданием квантового компьютера работают также ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, НИТУ «МИСиС», НОЦ ФМН, ФИАН, Российского квантового центра и ряда академических институтов. При Росатоме создан экспертный совет, в который вошли ведущие российские исследователи и эксперты в этой области.

Квантовый компьютер должен обеспечить конкурентоспособность страны во многих технологических сферах. Квантовые компьютеры – это новый класс вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные самым мощным «классическим» суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.

В Цифровом блоке Росатома организован Проектный офис, который возглавил Руслан Юнусов, руководивший разработкой дорожной карты по квантовым технологиям в рамках Национальной программы «Цифровая экономика».

В числе задач Проектного офиса – меры по объединению усилий в разработке квантового программного обеспечения и квантовых алгоритмов, поддержка всех центров компетенции и развитие различных платформ создания кубитов – сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фотонов.

В рамках проекта также планируется формирование единого информационного пространства, организация поддержки участников в области работы с интеллектуальной собственностью, оказание помощи в организации научных конференций и образовательных программ, привлечение талантливых ученых (в том числе зарубежных), помощь во взаимодействии с органами власти, а также запуск новых стартапов. Для обеспечения сотрудничества с ведущими мировыми разработчиками в области квантовых вычислений планируется создание международного экспертного совета из ученых – мировых лидеров в области квантовых технологий. Важная задача проекта – получение поддержки со стороны индустрии: привлечение компаний, которые могут быть заинтересованы в конкурентных преимуществах квантовых платформ.

Для справки:

Разработкой квантовых вычислительных устройств на разных элементных базах занимаются практически все крупнейшие глобальные IT-корпорации: Google, Microsoft, Intel, IBM и другие. Инвестиции в квантовые разработки осуществляют также компании – лидеры потребительского рынка, в частности, китайская компания Alibaba. Экспериментами с квантовыми машинами занимается аэрокосмическое агентство NASA. Уже созданы квантовые симуляторы, которые продемонстрировали преимущество по отношению к классическим машинам, а также первые квантовые компьютеры, к некоторым из них реализован облачный доступ. В октябре 2019 года компания Google объявила о достижении «квантового превосходства»: квантовый компьютер корпорации смог за 200 секунд выполнить расчет, на который самому мощному в мире суперкомпьютеру Summit (IBM), по различным оценкам, понадобилось бы от 2,5 дней до 10 тыс. лет.

Госкорпорация «Росатом» объединяет более 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Росатом занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий и является крупнейшей генерирующей компанией в России. Росатом активно содействует развитию инновационных технологий в стране. Правительство РФ и Госкорпорация «Росатом» подписали соглашение в целях развития в стране высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». Росатом первый среди госкорпораций разработал и утвердил Единую цифровую стратегию, что стало важнейшим шагом к ускорению цифровой трансформации отрасли, обеспечению импортозамещения, выполнения обязательств перед государством в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ» и разработки продукции гражданского назначения предприятиями ОПК.

Руслан Юнусов - руководитель с 15-летним опытом работы в области ТЭК, а также в компаниях инвестиционного и инновационного профиля. Закончил с отличием физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, защитил кандидатскую диссертацию в ИБХФ имени Н.М. Эмануэля РАН. В АНХ при Правительстве РФ получил второе высшее образование (с отличием) по специальности «Финансы и кредит». В 2017 году получил степень Executive MBA в бизнес-школе INSEAD. Имеет около 15 публикаций по научной физической и финансово-экономической тематике. В настоящее время является генеральным директором Российского квантового центра (РКЦ). Специалисты центра разрабатывают сверхчувствительные сенсоры, оптические микрорезонаторы, элементы квантовых компьютеров (кубиты), а также системы квантовой криптографии. Под управлением Р. Юнусова в РКЦ была привлечена крупнейшая в современной истории России частная инвестиция в науку (более 2 млрд руб.). В 2016 году центр первым в России запустил абсолютно защищенную связь в коммерческих линиях, в мае 2017 года – первую в стране многоузловую квантовую сеть и первый в мире квантовый блокчейн. В 2019 году Р. Юнусов возглавил команду по разработке дорожной карты «Квантовые технологии» в рамках Национальной программы «Цифровая экономика». Активно занимается продвижением науки и высоких технологий, развитием научно-технологических отношений России с мировым сообществом.