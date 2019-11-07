"Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго" обеспечил мощностью производство медицинской техники в Меленках

Энергетики «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» выполнили технологическое присоединение к электросети производственного объекта Елатомского приборного завода в Меленковском районе Владимирской области.

Объекту предоставлено 300 кВт мощности. Электроснабжение предприятия осуществляется от подстанции 110/35/10 кВ «Меленки», находящейся в зоне ответственности производственного отделения «Ковровские электрические сети» энергокомпании.

Компания «Еламед» выпускает социально значимую продукцию, в том числе изделия медицинского назначения: аппараты для дома и больниц, оборудование для дезинфекции, расходные материалы. Обеспечение качественного и надежного электроснабжения является одной из приоритетных задач «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». Эта деятельность целиком направлена на повышение комфортности жизни в регионе.

Энергокомпания постоянно совершенствует свои клиентские сервисы. Проводя регулярные встречи с представителями малого и среднего бизнеса, специалисты «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» стремятся сделать процесс ТП прозрачным и понятным. Энергетики прилагают все усилия для упрощения процедуры и сокращения сроков подключения заявителей к электросетям.

Энергетики напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Россети Центр и Приволжье» по новому номеру 8-800-50 50-115 (звонок бесплатный, работает круглосуточно).

Также получить информацию о технологическом присоединении и заключить договор можно в любом из пяти офисов обслуживания потребителей филиала «Владимирэнерго»: во Владимире, Александрове, Муроме, Гусе-Хрустальном и Коврове.

Заявку на присоединение к сетям также можно оформить и разместить в «Личном кабинете» после несложной процедуры регистрации на сайте http://www.mrsk-cp.ru. Форма заявки на техприсоединение размещена на сайте «Россети Центр и Приволжье». Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО «Россети»