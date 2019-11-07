"Ростсельмаш" планирует запустить тракторный завод в Ростове в 2022 году

Мы стремимся к экологичности в сотрудничестве с партнерами
7 ноября 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Машиностроение
Крупный российский производитель сельхозтехники "Ростсельмаш" планирует в 2022 году запустить в Ростове-на-Дону тракторный завод в рамках перевода части производства тракторов со своей площадки в Канаде, сообщил журналистам президент промышленного союза "Новое содружество" (учредитель "Ростсельмаша") Константин Бабкин.
"Сейчас несколько миллиардов вкладываем в строительство тракторного завода. <…> В 2022 году она [площадка] будет запущена", - сказал он.
По словам Бабкина, тракторный завод создается на пустующей площадке "Ростсельмаша" в Ростове-на-Дону - территории бывшего завода "Копнитель".
"Мы думаем также о приобретении новых смежных участков", - добавил он.
Бабкин также уточнил, что запуск тракторного завода в Ростове не подразумевает закрытия производства в Канаде. "Мы не закрываем там [в Канаде] производство, оно развивается, осваиваются новые модели. Часть моделей сюда переносится, часть копируется. <...> Это не перенос, а скорее дублирование", - пояснил президент "Нового Содружества".
Решение о переносе части канадского производства в Ростов-на-Дону компания приняла в июне 2015 года. В настоящее время на мощностях "Ростсельмаша" в Ростове действует производственная линия по выпуску тракторов Versatile.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter