Тверские "Диэлектрические кабельные системы" ввели за 45 млн руб производство металлорукавов для прокладки кабелей - ФРП

АО "Диэлектрические кабельные системы" (ДКС) запустило производство металлорукавов для прокладки электрокабелей на объектах индустриальных и топливно-энергетических комплексов, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности (ФПР).

Общий объем инвестиций в проект составил 45,2 млн рублей. Из них 14 млн рублей были предоставлены предприятию ФПР в виде льготного займа на покупку оборудования, еще 6 млн рублей направил Фонд развития промышленности Тверской области. Отмечается, что данный проект ДКС стал первым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением совместного займа федерального и регионального фондов развития промышленности.

"Привлеченный заем помог закупить высокотехнологичное оборудование и оснастить собственный цех для производства металлорукава в ПВХ-оплетке на территории РФ. Это позволяет увеличить объемы поставок и значительно сократить сроки", - приводятся в сообщении слова генерального директора ДКС Дмитрия Колпашникова.

Interfax