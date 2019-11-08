CIGRE Newsletter за ноябрь 2019 года

RusCable.Ru в гостях у завода Севкабель
8 ноября 2019, 15:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, CIGRE Newsletter, ELECTRA
Отрасль: Электроэнергетика
Роб СТЕФАН, Президент СИГРЭ
Майкл ХЕЙЕК
ELECTRA #306
Недавно в России состоялись заседание Управляющего комитета, встреча Технического совета и совместное совещание УК/ТК. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос о том, как мы можем подготовиться к росту СИГРЭ по числу участников, количеству докладов и числу делегатов на Парижской сессии. Наша цель – более 1000 рассмотренных технических докладов для обсуждения на сессии и более 5000 делегатов. Лично я буду очень рад, если мы сможем достичь этой цели в 2022 году, что совпадет с продолжением празднования столетнего юбилея СИГРЭ в 2021 году.
Недавно мне выпала честь провести вебинар Академии СИГРЭ по проектированию воздушных линий электропередачи. Техника работала отлично, в вебинаре приняли участие почти 100 человек. Были подняты и обсуждены хорошие вопросы. Я бы рекомендовал всем, кто еще не участвовал в наших вебинарах, обязательно это сделать. Члены СИГРЭ и другие пользователи могут посмотреть запись вебинара Академии СИГРЭ здесь (например): Оптимизация конструкции воздушных линий электропередачи. Для членов СИГРЭ эта запись будет бесплатной, для остальных пользователей она доступна за умеренную плату.
Следите за новостями о брошюрах и мероприятиях на LinkedIn и Twitter (@CigreWorld).
Членам СИГРЭ будет полезно пройти регистрацию на портале e-cigre, благодаря которой вы будете получать уведомления о выходе новых выпусков журнала Electra, брошюрах и других подобных публикациях. Лично я не вижу причин, почему член СИГРЭ не захочет зарегистрироваться на портале, ведь доступ к этой информации – одно из главных преимуществ членства в СИГРЭ.
Помните: теперь СИГРЭ занимается энергосистемами всех уровней, без ограничения в отношении низкого напряжения. Так, недавно была опубликована брошюра о вспомогательных системах постоянного тока низкого напряжения, которая прямо подчеркивает этот факт.
Надеюсь на скорую встречу на мероприятии СИГРЭ.
Роб СТЕФАН, Президент СИГРЭ
В колонке «Поговорим начистоту» журнала T&D World в сентябре 2019 года вышла статья под заголовком «Мир СИГРЭ». Статья была написала Майклом Хейеком, координатором специальной рабочей группы маркетинга и коммуникаций при Управляющем комитете, при поддержке штатных сотрудников СИГРЭ, Центрального офиса и нашего консультанта по маркетингу Колина Нокса из компании Aspire. Майк написал в общей сложности пять статей для колонки «Поговорим начистоту» в T&D World, в том числе несколько лет назад он написал одну статью в поддержку нашей молодой смены (молодежных секций).
Подробнее по ссылке.
Начинается сбор кандидатур для награждения Медалью СИГРЭ и званием Почетного члена» по программе «Награды СИГРЭ 2020».
Как и в 2018 году, сбор кандидатур ведет Центральный офис посредством онлайн опроса.
Подробнее по ссылке.
Октябрьский выпуск ELECTRA доступен на портале e-cigre.org.
Содержание:
Редакционная статья: Как работают рабочие группы. - Роб Стефан, президент СИГРЭ
«Мировые связи»:
Жизнь сообщества:
Годовые отчеты:
Выпуск доступен по ссылке.
Последние технические брошюры уже доступны на портале e-cigre:
Полный список рабочих групп: ссылка.
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