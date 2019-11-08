CIGRE Newsletter за ноябрь 2019 года

Роб СТЕФАН, Президент СИГРЭ Майкл ХЕЙЕК ELECTRA #306

Редакционная статья

Недавно в России состоялись заседание Управляющего комитета, встреча Технического совета и совместное совещание УК/ТК. Одной из главных тем обсуждения стал вопрос о том, как мы можем подготовиться к росту СИГРЭ по числу участников, количеству докладов и числу делегатов на Парижской сессии. Наша цель – более 1000 рассмотренных технических докладов для обсуждения на сессии и более 5000 делегатов. Лично я буду очень рад, если мы сможем достичь этой цели в 2022 году, что совпадет с продолжением празднования столетнего юбилея СИГРЭ в 2021 году.

Недавно мне выпала честь провести вебинар Академии СИГРЭ по проектированию воздушных линий электропередачи. Техника работала отлично, в вебинаре приняли участие почти 100 человек. Были подняты и обсуждены хорошие вопросы. Я бы рекомендовал всем, кто еще не участвовал в наших вебинарах, обязательно это сделать. Члены СИГРЭ и другие пользователи могут посмотреть запись вебинара Академии СИГРЭ здесь (например): Оптимизация конструкции воздушных линий электропередачи. Для членов СИГРЭ эта запись будет бесплатной, для остальных пользователей она доступна за умеренную плату.

Следите за новостями о брошюрах и мероприятиях на LinkedIn и Twitter (@CigreWorld).

Членам СИГРЭ будет полезно пройти регистрацию на портале e-cigre, благодаря которой вы будете получать уведомления о выходе новых выпусков журнала Electra, брошюрах и других подобных публикациях. Лично я не вижу причин, почему член СИГРЭ не захочет зарегистрироваться на портале, ведь доступ к этой информации – одно из главных преимуществ членства в СИГРЭ.

Помните: теперь СИГРЭ занимается энергосистемами всех уровней, без ограничения в отношении низкого напряжения. Так, недавно была опубликована брошюра о вспомогательных системах постоянного тока низкого напряжения, которая прямо подчеркивает этот факт.

Надеюсь на скорую встречу на мероприятии СИГРЭ.

Роб СТЕФАН, Президент СИГРЭ

Мир СИГРЭ

В колонке «Поговорим начистоту» журнала T&D World в сентябре 2019 года вышла статья под заголовком «Мир СИГРЭ». Статья была написала Майклом Хейеком, координатором специальной рабочей группы маркетинга и коммуникаций при Управляющем комитете, при поддержке штатных сотрудников СИГРЭ, Центрального офиса и нашего консультанта по маркетингу Колина Нокса из компании Aspire. Майк написал в общей сложности пять статей для колонки «Поговорим начистоту» в T&D World, в том числе несколько лет назад он написал одну статью в поддержку нашей молодой смены (молодежных секций).

Подробнее по ссылке.

Награды СИГРЭ 2020

Начинается сбор кандидатур для награждения Медалью СИГРЭ и званием Почетного члена» по программе «Награды СИГРЭ 2020».

Как и в 2018 году, сбор кандидатур ведет Центральный офис посредством онлайн опроса.

Подробнее по ссылке.

Публикации

ELECTRA #306

Октябрьский выпуск ELECTRA доступен на портале e-cigre.org.

Содержание:

Редакционная статья: Как работают рабочие группы. - Роб Стефан, президент СИГРЭ

«Мировые связи»:

СИГРЭ – единый портал, где представлена комплексная информация об энергосистемах!

Обзор энергетического перехода в Канаде

Вопросы и ответы с Меррин Йорк, генеральным директором Powerlink, Квинсленд

Жизнь сообщества:

СИГРЭ Бразилия - XVIII ERIAC - Фос-ду-Игуасу, 19-23 мая 2019 г.

Кларк ГЕЛЛИНГС, лауреат награды им. Чарльза Перси за заслуги перед обществом

ISH - 21-й Международный симпозиум по высоковольтной технике - Будапешт - 25-30 августа 2019 г.

Годовые отчеты:

С4 - Технические характеристики энергосистем

C5 - Рынки электроэнергии и регулирование

Выпуск доступен по ссылке.

Технические брошюры:

Последние технические брошюры уже доступны на портале e-cigre:

ТБ 781: ИК.C4 - РГ C4.33 Влияние частотной зависимости параметров грунта на реакцию заземляющих электродов и молниезащиту электрических систем

Влияние частотной зависимости параметров грунта на реакцию заземляющих электродов и молниезащиту электрических систем ТБ 780: ИК.C4 - РГ C4.3 2 Понимание воздействия геомагнитных бурь на высоковольтные электросети

Понимание воздействия геомагнитных бурь на высоковольтные электросети ТБ 779: ИК A2/D1 - ОРГ A2/D1.46 Опыт работы с анализом признаков старения твердой изоляции трансформаторов

Опыт работы с анализом признаков старения твердой изоляции трансформаторов ТБ 778: ИК.C2/C5 - ОРГ C2/C5.05 Стандарты надежности и рыночные правила в отношении поддержания надежности и рыночной эффективности

Стандарты надежности и рыночные правила в отношении поддержания надежности и рыночной эффективности ТБ 777: ИК.B3 - РГ B3.42 Анализ надежности и руководящие указания по проектированию вспомогательных систем постоянного тока низкого напряжения

Анализ надежности и руководящие указания по проектированию вспомогательных систем постоянного тока низкого напряжения ТБ 776: ИК.A1 - РГ A1.50 Требования к заводским испытаниям для контроля качества деталей турбогенераторов - стержней статора

Требования к заводским испытаниям для контроля качества деталей турбогенераторов - стержней статора ТБ 775: ИК.C1 - РГ C1.35 Технико-экономическая оценка мировой электроэнергетической системы

Технико-экономическая оценка мировой электроэнергетической системы TB 774: ИК.A1 - РГ A1.31 Современные опоры обмоток статора в щелевой зоне и лобовая часть обмотки гидрогенераторов

Современные опоры обмоток статора в щелевой зоне и лобовая часть обмотки гидрогенераторов ТБ 773: ИК.B1 - РГ B1.52 Поиск повреждений наземных и подводных кабелей переменного и постоянного тока

Активные рабочие группы

TOR-WG C4.59 Real-time Lightning Protection of the Electricity Supply Systems of the Future

TOR-WG C3.23 Eco-design methods for TSOs-DSOs under environmental transition

TOR-JWG A3_A2_A1_B1.44 Limitations in Operation of High Voltage Equipment Resulting of Frequent Temporary Overvoltages

TOR-WG C1.44 Global interconnected and sustainable electricity system - Effects of storage, demand response and trading rules

TOR-JWG B2_C4.76 Lightning & Grounding Considerations for Overhead Line Rebuilding and Refurbishing Projects, AC and DC

TOR-WG A2.64 Condition of cellulose insulation in oil immersed transformers after factory acceptance test

TOR-WG A1.68 Evaluating Quality Performance of Electric Motor Manufacturing and Repair Facilities

TOR-WG A1.67 State of the Art in methods, experience and limits in end winding corona testing for Hydro Generators

Полный список рабочих групп: ссылка.

Ближайшие мероприятия

Вебинары:

Конференции и семинары: