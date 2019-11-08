Депутаты Комитета по энергетике Госдумы РФ ознакомились с работой цифрового диспетчерского пункта "Россети Центр" -управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" в Ижевске

Депутаты Комитета по энергетике Государственной Думы Российской Федерации в рамках работы выездного круглого стола «Энергетический комплекс и электросетевое хозяйство – цифровая трансформация», который проходит в Ижевске, посетили первый цифровой городской диспетчерский пункт «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго». С работой современного объекта, введенного в строй 19 сентября, депутатов ознакомили Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Ижевский ГДП создан в рамках проекта «Цифровая трансформация 2030», который «Россети» реализуют во исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина. Диспетчерский пункт оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами, что позволяет в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы Республики – контролировать состояние электросетевых объектов, включая процесс эксплуатации и проведение ремонтов электросетевого оборудования, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад. Часть операций выполняется в автоматическом режиме. Все это позволит энергетикам существенно сократить продолжительность технологических нарушений, повысить надежность электроснабжения потребителей, вывести на качественно новый уровень клиентские сервисы.

В рамках презентации цифрового диспетчерского пункта состоялась демонстрация возможностей виртуального диспетчера, с помощью которого в автоматическом режиме производится уведомление потребителей о предстоящих плановых отключениях.

Также в рамках мероприятия состоялось подписание Соглашения компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» и АО «РОТЭК», которое предусматривает создание уникальной автоматизированной системы предиктивной аналитики электросетевого комплекса. Пилотный проект будет реализован на базе «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго».

- Мы поставили перед собой задачу реализовать мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами, и успешно её решаем, - отметил Генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский. – Важно понимать огромную социальную значимость этих процессов, которые выводят электроэнергетику на качественно новый уровень эффективности, повышают надежность электроснабжения потребителей, сокращают время вынужденных перерывов в электроснабжении, в конечном итоге, позволяют снизить темпы роста тарифной нагрузки на потребителей.

Отметим, запуск модернизированного на базе цифровых технологий центра диспетчеризации Ижевска дал старт масштабному проекту реконструкции аналогичных пунктов во всех регионах присутствия компании. В Центральном и Приволжском федеральных округах уже до конца текущего года будут запущены девять цифровых центров управления сетями.

Напомним, 19 сентября 2019 года состоялась презентация Ижевского городского диспетчерского пункта. Владимир Путин, ознакомившись с представленными проектами группы компаний «Россети», одобрил инициативу о масштабировании целевой модели управления электросетевым комплексом и в других субъектах РФ, включающей создание единых центров управления сетями, городских диспетчерских пунктов, цифровых районов электрических сетей, консолидацию электросетевых активов, а также проектов по городскому освещению. Президент России также положительно оценил синергетические эффекты от внедрения целевой модели управления электросетями регионов до 2030 года.