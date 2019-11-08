ISO-NE оценил динамику цен на электроэнергию в сентябре 2019 г.

По данным независимого системного оператора штатов Новой Англии* ISO New England (ISO-NE), средняя стоимость электроэнергии в его операционной зоне в сентябре 2019 г. по сравнению с сентябрем 2018 г. снизилась на 37,6% на рынке на сутки вперед (Day-Ahead Energy Market) и на 50,3% на балансирующем рынке (RealTime Energy Market).

По типам объектов генерации в сентябре 2019 г. так же, как и в предыдущие месяцы, на первом месте по объему выработки оказались газовые ТЭС ≈50%, на втором – АЭС ≈33%. Ресурсы ВИЭ-генерации, куда входят ветропарки, солнечные станции и генерирующие установки на биотопливе, обеспечили ≈12% выработки, ГЭС – ≈5%.

Импорт электроэнергии из соседних регионов составил 1 915 ГВт*ч, за счет ресурсов Demand Response было обеспечено снижение потребления на 2 ГВт*ч.

Официальный сайт ISONEwswire

* Новая Англия (New England) – регион на северо-востоке США, включающий в себя штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт.