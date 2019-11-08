На стройплощадке Кольской ВЭС идут подготовительные работы для устройства фундаментов

На стройплощадке Кольской ВЭС, ветропарка ПАО «Энел Россия», расположенного в Мурманской области, идут подготовительные работы и выемка грунта для устройства фундаментов. Строительные работы осуществляются под контролем Enel Green Power, подразделением Группы Enel, отвечающим за развитие, строительство и функционирование объектов возобновляемых источников энергии по всему миру.

Вместе с тем, уже завершено возведение строительного городка. В настоящее время ведутся работы по строительству временных дорог, которые в значительной мере облегчат доставку необходимого оборудования и материалов на стройплощадку.

Часть элементов конструкций и строительные материалы для ветроэлектростанции уже доставлены на территорию России через Мурманский морской торговый порт.

Торжественный пуск началу строительства ветропарка Кольская ВЭС, мощностью 201 МВт, крупнейшего проекта возобновляемой энергетики за Полярным кругом, был дан 19 сентября 2019 года в присутствии Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и руководства компании Энел Россия.

Напомним, ПАО «Энел Россия» получило право на строительство Кольской ВЭС мощностью 201 МВт в рамках проведенного в 2017 году российским Правительством тендера на строительство объектов ветрогенерации общей установленной мощностью 1,9 ГВт.

Ветропарк сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, избегая при этом выброса около 600 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет оснащен 57 турбинами и расположен на территории общей площадью 257 гектаров. Ввод Кольской ВЭС в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

Проект Энел Россия в Мурманской области реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере развития возобновляемых источников энергии, подписанного с правительством области в ноябре 2018 года. Данное соглашение направлено на повышение экономического потенциала Мурманской области за счет внедрения также новых способов производства электроэнергии и создания объектов энергетической инфраструктуры.

mvestnik.ru