Надежное энергоснабжение отдаленных поселков Камчатского края под особым вниманием

Новая модульная станция в селе Тиличики позволила повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей Олюторского района.

Строительство модульной дизельной электростанции в селе началось в 2017 году на площадке действующей ДЭС-8. Новая модульная станция более современная и надежная, в ней установлены дизельные генераторы, построен административно-бытовой комплекс, в котором предусмотрены электролаборатория, кабинеты мастеров, энергосбыта, касса, подсобные помещения. Также смонтировано закрытое распределительное устройство с главным щитом управления.

«Мы с уверенностью можем сказать, что ДЭС-8 готова к прохождению максимума нагрузок в предстоящий осенне-зимний период, в полном объеме выполнены все ремонтные работы и мы, как гарантирующий поставщик, готовы обеспечить наших потребителей в села Тиличики бесперебойным энергоснабжением», - сообщил исполнительный директор АО «ЮЭСК» Виктор Мурзинцев.

Как отметил генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго» Сергей Кондратьев, все инвестиционные мероприятия, проводимые энергокомпанией, снижают риски возникновения аварийных ситуаций и повышают надежность всей энергосистемы полуострова.

«Сегодня мы уделяем особое внимание нашим объектам, расположенным в отдаленных и труднодоступных районах Камчатского края. Для обеспечения бесперебойного и безопасного энергоснабжения потребителей ПАО «Камчатскэнерго» своевременно и в требуемом количестве осуществляет доставку топлива на объекты, в полном объеме проводит запланированные ремонтные работы, выполняет мероприятия инвестиционной программы по техническому перевооружению и реконструкции, а также завершает строительство новых объектов, существенно влияющих на надежность энергоснабжения», - подчеркнул Кондратьев.

На строительство станции и сопутствующих объектов в рамках выполнения инвестиционной программы АО «Южные электрические сети Камчатки» (АО «ЮЭСК», дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго», входит в Группу РусГидро) было направлено 118 миллионов рублей. Установленная мощность действующей дизельной электростанции, в которую вошла модульная станция составляет 6,20 МВт. На станции трудятся 40 специалистов, которые обеспечивают бесперебойное энергоснабжение 1300 человек, проживающих в селе.